Champion du monde avec l'Afrique du Sud pour la deuxième fois, Rassie Erasmus va prendre la place de Jacques Nienaber et redevenir le sélectionneur des Springboks pour la suite. C'est l'ancien directeur du rugby sud-africain lui-même qui l'a annoncé.

Il fait partie de ceux qui ont fait le plus parler lors de cette Coupe du monde 2023, alors même qu'il n'était ni joueur, ni entraîneur. Mais ne vous trompez pas, Rassie Erasmus a bien sûr eu une importance capitale dans la quête du quatrième trophée Webb Ellis de l'histoire de l'Afrique du Sud. Et s'il n'était pas le sélectionneur officiel des Boks lors de cette épopée mondiale, il le sera de nouveau très prochainement. Avec le départ de Jacques Nienaber vers le Leinster, Erasmus a annoncé qu'il allait reprendre le poste qui était le sien lors de son retour en Afrique du Sud en 2018 et lors de la Coupe du monde 2019.

2027 pour le triplé ?

C'est dans une interview accordée au média sud-africian "Rapport" - sa première depuis le sacre - que Erasmus a confirmé cela. Il affirmait que le départ de Nienaber laisserait un énorme vide, assurant tout de même que personne n'était irremplaçable. Il se disait aussi désireux de viser le triplé en 2027 en Australie, même si des doutes entourent pour lui l'avenir de la deuxième et du poste de talonneur chez les Boks.