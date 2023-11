Ce jeudi soir, au stade Chanzy, Soyaux-Angoulême a retrouvé le goût de la victoire à domicile en Pro D2, en l'emportant contre Nevers 27-23. Dans une rencontre très décousue à cause de l'indiscipline, les Angoumoisins pourront remercier leur buteur Ben Botica, auteur d'un 8/8 ce soir au pied, même s'il a aussi coûté un essai de pénalité à son équipe.

Quelle fin de match sous tension entre Soyaux-Angoulême et Nevers ! Grâce au pied de Ben Botica et de Manu Saubusse, les Charentais retrouvent la victoire après plus de deux mois de disette face à des Neversois trop inconstants pour espérer l'emporter.

Après six matchs sans le moindre succès, les Angoumoisins, dans la zone rouge avant cette neuvième journée, étaient plongés dans une grande période de doute. Les hommes d'Alexandre Ruiz venaient donc avec un esprit conquérant contre Nevers, qui, de son côté, venait en Charente pour obtenir son premier succès hors de ses terres de la saison.

Et les locaux tiennent leurs promesses, en prenant le match par le bon bout. Si le troisième ligne portugais de Soyaux-Angoulême, Nicolas Martins, manque de peu d'inscrire le premier essai de cette partie, bien repris par Shaun Reynolds, les Violets n'hésitent pas à prendre les points, par l'intermédiaire de Ben Botica (3-0, 3').

Les conditions météorologiques n'aidant pas, à cause de la pluie incessante qui est tombée sur Chanzy, les Neversois ont du mal à se montrer plus dangereux que cela, et doivent s'en remettre au pied de Shaun Reynolds pour ne pas se faire décrocher au tableau d'affichage (6-3, 21').

Et pourtant réputés pour leur discipline, les Jaunets se retrouvent vite dépassés par les offensives charentaises. À tel point que Christian Ambadiang, de retour sur le terrain après son carton rouge contre Agen lors de la cinquième journée, est prié de quitter la pelouse dix minutes suite à une charge mal maîtrisée sur Manu Saubusse. Ben Botica ne se prive pas pour ajouter trois points supplémentaires, en supériorité numérique (9-3, 28').

Ben Botica, héros puis bourreau

Malgré le carton jaune reçu par Germain Burgaud après être entré en travers d'un maul, l'ouvreur angoumoisin rajoute de nouveaux points au pied et continue de porter son équipe vers le succès (12-3, 39').

Alors que la sirène retentit, le demi de mêlée nivernais Hugo Bouyssou parvient à trouver l'intervalle et sert en bout de ligne... Christian Ambadiang, de retour sur le terrain après son carton. L'ailier camerounais s'en va pour aplatir, mais il est repris à quelques centimètres de la ligne par... Ben Botica, décidément partout dans ce premier acte.

L'arbitre de cette rencontre, Anthony Lac, après avoir revu les images de la vidéo, se rend compte que l'ouvreur charentais avait poussé Ambadiang en touche avec l'épaule et n'avait en aucun cas essayé de le plaquer. Résultat : carton jaune et essai de pénalité. Une double sanction qui fait mal aux hommes d'Alexandre Ruiz avant de rentrer aux vestiaires (15-10, 40').

Si Ben Botica n'est pas là pendant dix minutes, et que Soyaux-Angoulême doit évoluer à 13 contre 15, Manu Saubusse prend les choses en main. Et même à 40 mètres excentré sur la gauche des poteaux, le demi de mêlée des Violets remet les locaux dans l'avancée (18-10, 45').

C'était sans compter sur le show Christian Ambadiang. À l’origine de l'essai de pénalité avant la mi-temps, l'ailier nivernais prend le ballon dans son camp et élimine quatre défenseurs avant d'aplatir le ballon. Shaun Reynolds, en coin, ne tremble pas, Nevers revient à un petit point et croit de plus en plus à la victoire (18-17, 52').

