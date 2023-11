Le talonneur Jérémie Maurouard, libre de tout contrat, fait son retour dans le club normand après 10 ans de Top 14.

Il a découvert le rugby à Rouen à 14 ans, il a vite éclaboussé de son talent le giron local et est parti dés l'âge de vingt ans au national. Aprés 10 ans de Top 14, Jéremie Maurouard est de retour à Rouen, c'est une surprise sans en être une.

En effet, il y a un an, lors de sa venue pour présenter le Brennus à Rouen gagné avec Montpellier, il avait évoqué la possibilité de revenir à Rouen en fin de carrière .

Alors , il n'a que 31 ans aujourd'hui, il ne pensait peut être pas revenir si tôt, mais suite à sa fin de contrat comme joker coupe du Monde à Perpignan, il était libre, et Rouen en grand manque de talonneur (seul Matthieu Bonnot peut être aligné, Poisson et Ma'Afu sont blessés, et Malbert suspendu) l'a appelé.

Il est donc sous statut de joueur supplémentaire, du 1er novembre 2023 au 30 juin 2024, un vrai bon coup pour Rouen avec un joueur d'aura et d'expérience dont le club était en manque.