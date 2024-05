Dans un match plutôt crispant, les Aurillacois se sont imposés face à des Montalbanais venus chercher leur salut.

On avait senti dès le début de la semaine que ce match contre Montauban serait compliqué. Pas tant par l’adversité et des Tarn-et-Garonnais venus chercher clairement leur salut dans le Cantal, mais surtout parce que ce vendredi marquerait la fin d’une aventure pour pas mal de monde côté Aurillac.

Toute la semaine, le staff avait travaillé pour "rendre hommage à tous nos partants", pour "faire plaisir au public" et dans la mesure du possible "finir sur une bonne note". Après une entame tout feu tout flamme, le Stade aurillacois semblait à l’unisson, mais les Montalbanais ont bien fait comprendre qu’ils ne se laisseraient pas faire aussi facilement. "C’est un match de fin de saison où les équipes ont essayé de beaucoup jouer au départ, exprimait Mathieu Lescure, en charge des avants aurillacois. On a fait ce qu’il fallait d’un point de vue de l’engagement, mais on a été un peu plus laborieux sur la précision en touche… En fait, on n’a pas tenu le ballon comme on l’aurait souhaité."

Dernière communion

Des Aurillacois parfois brouillons dans la finition sur le premier acte, dans la dernière transmission et des fautes de mains qui ont toujours laissé espérer l’adversaire. "La deuxième mi-temps a peut-être été un peu plus aboutie, mais on doit faire le break définitivement bien avant la fin. On ne le fait pas et cela permet à Montauban de choper un point", poursuivait le coach cantalien.

L’émotion a-t-elle pris le pas sur le jeu ? Côté USM, on ne posait pas trop la question car seule la victoire devait être au rendez-vous, seule alternative possible pour s’accorder le droit de se sauver sans passer par la case barrage. "On fait ce qu’il faut pour aller chercher le bonus à la fin, alors on va rester positif, admettait David Aucagne, en charge de la défense montalbanaise. Mais il faut que l’on soit plus pragmatique en défense, dans les zones de marque où l’on fait beaucoup travailler nos avants alors qu’on voit bien que quand on trouve nos trois-quarts on marque des essais. Il nous faudrait un peu plus de logique, un peu plus de "tête" de temps en temps", d’autant qu’il y a "quelques garçons dans le groupe qui ont de l’expérience".

En revanche, côté Aurillac, c’est une explosion de joie qui est venue clore cet exercice 2023-2024. Une communion avec le public venu en nombre pour apprécier les trois essais locaux, une neuvième place qui situe malgré tout le vrai rang du Stade et partager un dernier clapping avec les siens, avec les partants, avec Tim Daniel et Latuka Maituku qui vont raccrocher les crampons de la Pro D2.

Les deux "papys" du groupe ont encore fait de la belle résistance, même si l’un est sorti plus tôt que prévu et que le second est entré en cours de jeu. À ces deux-là, on va tirer un grand coup de chapeau et dédier quelques mots qu’un certain Renaud aurait pu leur écrire : "À m’asseoir sur un banc cinq minutes avec toi, et regarder des soldats tant qu’il y en a…"