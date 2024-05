Brive s’est offert une victoire au bout du suspense, poussé par son public. La qualification en phase finale aura été acquise et fêtée en grande pompe !

L’explosion de joie a duré. Sur l’essai de Benjamin Boudou, l’allégresse a été contagieuse, des joueurs sur la pelouse, au bord du terrain jusqu’aux membres du staff en tribunes, et surtout le public corrézien venu en nombre. Il faut dire qu’il y avait de quoi célébrer. Déjà, cela arrive quelques secondes à peine après l’essai du bonus offensif de Nevers, que tout le monde avait suivi, ou presque : "Ça ne captait plus ! Trop de monde était connecté en même temps, remarquait le capitaine Saïd Hirèche, sur le banc à ce moment-là. Il fallait relancer les applications. Nevers était à 5 mètres de la ligne de Dax, et a réussi finalement à marquer à la 80e+7. C’est un scénario d’autant plus fou qu’on a marqué derrière. On est vraiment allé se le chercher. Pour ça, je suis fier des mecs." Le fait d’envoyer toute l’équipe dans ce maul a plu, non seulement à Pierre-Henry Broncan, mais aussi à cette "véritable terre de rugby" : "Je déteste le rugby à toucher, le rugby à VII, les matchs amicaux… Des matchs comme ça avec du suspense, des accrochages, et même des cartons, j’aime ce rugby-là, lançait le manager. Et voir, quand on marque sur ballon porté, que le public se lève…" Et le caractère affiché par les locaux pour se relever d’une contre-attaque biarrote dangereuse, et revenir au combat près de la ligne, a impressionné.

Carbonneau tout feu tout flamme

Cette célébration était aussi à la hauteur de l’enjeu que revêtait ce match. Avec un bonus offensif, le CAB gardait son destin entre les mains pour la qualification en phase finale. "Il y a eu beaucoup d’émotion, de tension… Peut-être un peu trop, et c’est ce qui fait qu’on n’a pas joué comme on en avait décidé dans la semaine, estimait le Saïd Hirèche. Ça n’est pas grave, l’essentiel est ailleurs. On a réussi à gagner malgré toutes les épreuves, les complications, les désillusions, les espoirs vécus dans la saison. C’étaient les montagnes russes au niveau de l’émotion, des ambitions, mais on y est." "Oui, il faut bâtir là-dessus. Même si on a aussi perdu beaucoup d’énergie mentale et physique ce soir", répondait "PHB" au sujet de cette gestion des émotions.

Et quelque part, c’est un bon signal que cette victoire corrézienne dans ces conditions. "Ça change des matchs du début de saison, s’exclamait une spectatrice en début de match. On dirait qu’on joue Toulouse !" Comme elle l’indiquait justement, le Stadium municipal s’était mis, déjà, en mode phase finale. Et les supporters du CAB n’étaient pas les seuls. Léo Carbonneau a livré une nouvelle copie remarquable ce vendredi. Gestion, jeu au pied, animation, prise d’espaces, chamailleries bien placées… Le demi de mêlée a prouvé que malgré ses 19 ans, il était tout à fait capable d’assumer un match à haute tension. Et avec les incertitudes de Stuart Olding et Mathis Ferté à l’heure où nous écrivons ces lignes, il ne sera pas de trop à Béziers…