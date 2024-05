Plus d’une décennie que les Biterrois attendaient un tel rendez-vous. Le barrage face à Brive sera aussi spectaculaire dans les tribunes que sur le terrain. Décorticage.

L’actuelle saison des Biterrois autorisait tous les rêves les plus enfouis depuis de trop nombreuses années. Si en 2018, les Héraultais avaient effleuré de peu une phase finale à domicile, le barrage à Mont-de-Marsan est encore dans toutes les mémoires. Cette attente immense dans la région sera exaucée face à des Corréziens revenus de l’enfer après une issue digne des standards hitchcockiens. Ce Béziers-Brive fleure bon les combats des années 80, la nostalgie d’une finale 1972 remportée par les Rouge et Bleu puis celle de 1975. Une fois ces considérations éludées, le duel qui va opposer les deux formations vendredi sera presque une confrontation de style. L’affluence va battre son plein et l’enceinte biterroise sera chauffée à blanc, comme lors de la dernière réception de Nevers, où l’esquisse d’une ambiance incroyable pointait son nez dans la "coquille" jouxtant la mer Méditerranée à quelques kilomètres. Il fallait bien pareille affiche pour réveiller tout un peuple qui ne demandait que cela.

Et voilà le tableau complet de la phase finale de Pro D2 !



Tous les détails de la course au Top 14 ici > https://t.co/h1KeJ1WL4Q pic.twitter.com/IaMlQyDsXM — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 17, 2024

Une trop longue abstinence

Alors que le nombre de supporters n’a cessé d’augmenter dans l’antre biterrois depuis des semaines, le rappel d’une dernière joute entre ces protagonistes où la densité physique et défensive fut à son paroxysme en mars dernier, pourrait surgir à nouveau. Le combat féroce qu’avaient proposé les formations de Pierre Caillet et Pierre-Henry Broncan résonne encore dans les travées où des records de plaquages et de collisions furent détectés par tous les radars. Un engagement qui plaît aux supporters héraultais, privés depuis… 2011 face à Tyrosse en Fédérale 1, d’un match couperet à domicile dans le registre d’une phase finale. Face à des Brivistes renaissants de nulle part ou presque, catalogués comme principaux favoris de cette édition après leur chute de l’élite auparavant, le tableau qui se dessine pour ce barrage à de quoi faire saliver tous les passionnés des deux entités. Béziers a épaté par son jeu décomplexé et s’est offert ce moment privilégié. Brive a souffert, mais s’invite dans la danse au courage.

A lire aussi : Pro D2 – Du suspense, des larmes et des délivrances… Récit d’une soirée hors du temps

Bastions communs

Décor planté, dramaturgie établie, stade plein comme un œuf, ce barrage sera scruté comme un événement majeur pour une confrontation qui enverra le vainqueur à La Rabine face à Vannes en demi-finale. D’ici là, Biterrois et Brivistes vont tenter de trouver la bonne stratégie, Sylvain Charlet le coach des avants de l’ASBH avouait : "On sait qu’ils sont lourds, qu’ils ont un gros pack. C’est certainement l’un des meilleurs alignements du championnat. Maintenant, nous savons ce que nous devons faire pour réussir et se concentrer sur notre rugby." Pierre-Henry Broncan, lui n’oubliait pas non plus d’où il venait après un parcours rocambolesque : "Brive, c’est une vraie terre de rugby, un club qui ne disparaîtra jamais. Vous avez une telle passion ici, une telle ferveur." Il ne manquerait plus qu’un guichet fermé pour couronner le tout et donner des allures grandioses à une rencontre qui ne demande qu’à s’emballer.