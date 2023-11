Depuis leur sacre face aux All Blacks samedi dernier, les Springboks fêtent leur deuxième Coupe du monde consécutive. L'arrière Damian Willemse en a profité pour se faire tatouer le trophée Webb-Ellis sur les fesses.

Accueillis en héros à Johannesburg, la Coupe du monde dans les mains, les Sud-Africains sont sur une nuage depuis quelques jours, et on comprend pourquoi.

Et comme lors de chaque célébration, certains joueurs font des folies. On a notamment appris la raison de la coiffure d'Eben Etzebeth, qui a tout simplement perdu un pari et a dû faire la même coupe de cheveux qu'RG Snyman, son coéquipier.

Mais on a presque envie de dire que des cheveux, ça repousse, alors qu'un tatouage... c'est pour toute la vie. Damian Willemse est allé loin dans son envie de célébrer la victoire des Springboks.

Celui qui était titulaire à l'arrière en finale s'est tout simplement fait tatouer le trophée Webb-Ellis sur la fesse gauche. Il est également inscrit sur le fessier du joueur des Stormers "2019 et 2023", les années en or des Boks.

Doublé pour Willemse

Tout commme Siya Kolisi, Duane Vermeulen, Eben Etzebeth ou encore Damien De Allende, Damian Willemse peut se targuer d'avoir réussi le doublé.

En 2019, il était un jeune joueur, pas encore à son meilleur niveau alors que cette année, il était titulaire indiscutable chez les Boks. Il a été aligné lors des trois matchs de phase finale, dont le quart de finale face aux Bleus.

Avec ce tatouage insolite, il ne pourra jamais oublier ces deux sacres. Le seul petit problème est qu'il faudra se regader dans le miroir pour contempler ce trophée Webb-Ellis, qui sera à jamais sur sa fesse gauche.