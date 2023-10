Deuxième meilleur marqueur de l'histoire du XV d'Angleterre, Jonny May tire sa révérence après une troisième place obtenue lors de la Coupe du monde en France. Finisseur hors pair, il avait notamment inscrit un triplé contre le XV de France en 2019.

À 33 ans, May dit au revoir au XV de la Rose ! Après une riche carrière faite principalement d'essais et de courses dévastatrices, l'ailier Jonny May arrête sa carrière avec le XV anglais. En 78 sélections sous le maillot blanc frappé de la rose, le joueur de Gloucester a inscrit 36 essais. Il est le deuxième meilleur marqueur de l'histoire de l'Angleterre, derrière Rory Underwood et ses 49 essais. Les supporters français se souviendront forcément du triplé de la fusée britannique en 2019 au Tournoi des 6 Nations. Une rencontre où les Bleus avaient sombré à Twickenham en s'inclinant 44-8.

???? Jonny May hat-trick against France in 2019 \ud83d\udc4f#FRAvENG pic.twitter.com/pBkeRROEMo — England Rugby (@EnglandRugby) March 16, 2022

Il a annoncé sa retraite en ne cachant pas son émotion : "Les mots ne peuvent pas décrire le voyage que j'ai fait donc je n'essaierai pas de le mettre en mots. [...] Une mention spéciale à mes coéquipiers d'Angleterre, des gars qui ont vécu chaque instant avec moi. Je me suis fait des souvenirs et des amis pour la vie. Et rapidement, juste pour en citer un en particulier : George Ford. Merci mon pote. [...] Un autre merci - un immense merci - aux supporters anglais. Ceux de Twickenham, ceux qui ont donné vie à tout cela pour moi." Double vainqueur du Tournoi des 6 Nations (2017 et 2020), il a aussi terminé finaliste de la Coupe du monde en 2019 et troisième de celle en France en 2023. Une carrière riche qu'il va poursuivre avec son club de Gloucester avec qui il est en contrat jusqu'en 2024.