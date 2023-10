Ce dimanche soir, Toulouse s'est difficilement défait de l'Union Bordeaux-Bègles. Une victoire finale 29-22 pour des Toulousains longtemps menés au score. À l'issue de la partie, Laurent Thuéry, entraîneur de la défense haut-garonnaise, était satisfait des quatre points, mais reste lucide sur la performance des siens.

Comment analysez-vous cette rencontre ?

On s'attendait à un match comme ça. C'était la reprise pour tout le monde, face à une très belle équipe de Bordeaux-Bègles qui nous a posé énormément de problèmes dans les rucks. Nous n'avons pas réussi à mettre de la vitesse dans notre jeu. Une partie très compliquée et sincèrement, on s'en sort bien.

Quand vous avez vu Baptiste Germain taper le drop en fin de match, étiez-vous satisfait de priver l'UBB du bonus défensif ou auriez-vous voulu joueur pour tenter d'accrocher le point de bonus offensif ?

Le ballon était lent... Il a pris la décision de taper ce drop, bien joué à lui. Il enlève le bonus aux Bordelo-Béglais, et il nous a mis à l'abri d'une défaite. J'étais simplement content qu'il le mette.

Est-ce l'apport du banc des remplaçants qui a fait la différence ?

Il faut saluer le courage de tous les joueurs. Nous n'avons jamais lâché. On savait qu'il fallait s'accrocher pour tenter de faire tomber la pièce du bon côté. Nous n'étions pas très bien embarqués. Après cette rencontre, nous savons que nous avons énormément de choses à travailler, surtout avant un déplacement à Pau qui est très en forme.

Était-ce prévu de rentrer tous les mondialistes (Mauvaka, Capuozzo, Ahki, Arnold...) si tôt dans la rencontre ?

Ce n'est jamais trop prévu à l'avance, mais quand on a un banc comme ça... Il ne faut pas s'en priver. On voulait s'appuyer sur nos remplaçants pour nous amener une nouvelle dynamique. À la vue du score, c'était important de les lancer.

Le gros point négatif de la soirée ce sont les phases de combat perdues et notamment les rucks ?

Nous avons pris une leçon dans ce secteur. C'est une bonne piqûre de rappel. Il va vite falloir gommer ça car dimanche prochain, ça tournera très mal à Pau si nous ne nous améliorons pas. Alors on va savourer cette victoire dans un premier temps, c'était important de gagner à la maison. Je suis satisfait de prendre les quatre points, mais je suis conscient du travail qu'il nous reste à accomplir.

Après cette longue coupure, comment avez-vous senti les joueurs avant le match ?

Il faut se remettre dans le bain, ce n'est jamais simple de bien rebasucler. Vu de notre début de match, l'équipe a mis un peu de mal à s'y remettre.