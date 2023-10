L'Afrique du Sud a décroché ce samedi soir contre la Nouvelle-Zélande son 4e titre mondial (12-11), et cela grâce notamment à un jeu peu spectaculaire mais très efficace. Ce sacre est celui du pragmatisme et des fondamentaux.

Et si on avait oublié que finalement le plus important est de gagner, peu importe la manière ? Oubliez les "gagner moche" ou "ils ne méritent pas". Ce dimanche matin l'Afrique du Sud est sur le toit du monde pour la quatrième fois de son histoire, et cela grâce notamment à sa défense, son pragmatisme, sa discipline... Entre autres.

Dans l'émission "La 3e mi-temps" nos journalistes ont présenté la victoire sud-africaine comme celle d'un "rugby de base", au moins aussi efficace que le "rugby champagne". Une stratégie tout aussi novatrice que celle des grandes envolées plus télégénique. Ce dimanche, les Sud-Africains n'ont pas trahi leurs principes, ceux qui les ont fait arriver jusque-là. Si les ballons n'ont pas été assez joués à la main par les Springboks pendant le match, ce sont bien dans ces mêmes mains que la Coupe William Webb Ellis voyagera lors des quatre prochaines années et au final, c'est cela le plus important.