La Coupe du monde a connu son épilogue après deux mois de compétition. Mais pas le temps de tergiverser, le Top 14 est de retour ce dimanche. Voilà tout ce qu'il faut savoir pour la reprise du championnat !

Un dimanche de rugby

Cela aurait pu être un dimanche de liesse pour l'équipe de France de rugby, enfin championne du monde. Las, tous les fans de rugby dans l'hexagone attendent de retrouver enfin le championnat. Pour ceux qui ne peuvent pas se rendre dans les stades, il est possible de passer tout son dimanche après-midi sur son canapé à visionner du Top 14. Cela commence dès 14 heures avec un Bayonne - Stade français pour digérer le déjeuner dominical. Ensuite, c'est le retour du multiplex avec MHR - Racing, Usap - Pau, Lyon - Clermont et Toulon contre Oyonnax. Pour bien finir l'après-midi, La Rochelle recevra Castres avant que Toulouse et l'UBB ne terminent la journée.

Des internationaux de retour

Après trois premières journées sans tous les mondialistes, de nombreux joueurs sont de retour. À Toulon, Charles Ollivon et Gabin Villière sont titulaires. Arthur Vincent l'est du côté de Montpellier, Baptiste Couilloud à Lyon. Peato Mauvaka est sur le banc pour Toulouse, Jean-Baptiste Gros pour Toulon. Pour les internationaux des autres nations, les Davit Niniashvili (Géorgie), George Moala (Tonga), Paolo Garbisi (Italie) ou Richie Arnold (Australie), par exemple, fouleront les pelouses du Top 14 ce week-end.

Le début de certaines recrues

Si de nombreux jokers Coupe du monde feront leurs dernières avec leurs clubs provisoires, des recrues présentes au Mondial feront leurs débuts sous leurs nouveaux maillots. C'est le cas, par exemple, de l'Italien Tommaso Allan, de retour à Perpignan, sept ans après son départ. L'Écossais Ben White fera ses débuts avec Toulon, il sera remplaçant face à Oyonnax, avec qui son compatriote Rory Sutherland fera ses premiers pas.

Le Stade français toujours invaincu

Cela fait deux mois que le Top 14 s'est mis en pause, alors il faut se rafraîchir un peu la mémoire. Le leader est le Stade français, qui est la seule équipe qui a remporté ses trois premières rencontres après des succès à Perpignan, contre Oyonnax puis Montpellier. Pour conserver leur invincibilité, les Parisiens devront aller s'imposer dans la forteresse de Jean-Dauger.

Perpignan pour une première victoire ?

À l’opposé du classement, Perpignan. Les Catalans n'ont pas réussi à s'imposer lors de leurs trois premières sorties de la saison. C'est la seule équipe dans ce cas-là. Les Catalans ont donc perdu contre le Stade français avant de céder à Clermont et au Racing, où ils ont cédé 59-10. Pour le retour de la compétition, ils auront un match capital. Les joueurs de l'Usap, reçoivent Pau, une rencontre qui pourrait compter dans la course au maintien. Il est temps pour les Catalans de débloquer leur compteur.