Il y a déjà du mouvement chez les Boks. Au lendemain d'un quatrième titre en Coupe du monde, le jeu des chaises musicales continue pour le staff. Alors que Jacques Nienaber devrait poser ses valises en Irlande, Rassie Erasmus devrait reprendre le poste de sélectionneur de l'Afrique du Sud. Duane Vermeulen quant à lui serait pressenti pour reprendre les rênes de la défense...

La presse sud-africaine n'a pas perdu de temps et semble déjà tournée vers l'avenir. Après avoir remporté la quatrième Coupe du monde de son histoire, ça bouge déjà dans le staff de l'Afrique du Sud. Des informations qui étaient déjà dans les tuyaux depuis un petit moment et qui semblent se confirmer. Ce dimanche matin le SA Rugby Mag affirme que Rassie Erasmus devrait revenir à la tête de la sélection sud-africaine à la place de Jacques Nienaber. Un poste que ce dernier connaît bien puisqu'il a déjà occupé en amenant même les siens au titre de Champion du monde en 2019. Rassie Erasmus est en contrat jusqu'en 2025 avec la fédération sud-africaine et devrait donc prendre le poste de sélectionneur en intérim.

Nienaber au Leinster, Vermeulen pour le remplacer ?

De son côté Jacques Nienaber devrait se lancer dans une toute nouvelle aventure. Celui qui a intégré le staff sud-africain en 2004 devrait poser ses valises en Irlande pour prendre la suite de Stuart Lancaster au Leinster. Une toute nouvelle aventure qui libère donc une place au sein du staff des Boks.

Et pour remplacer Jacques Nienaber c'est Duane Vermeulen qui est pressenti ! Le troisième ligne de 37 ans qui vient tout juste de soulever pour la deuxième fois consécutive la Coupe du monde devrait prendre un tout nouveau rôle dans les mois qui arrivent. Vermeulen devrait donc reprendre les rênes de la défense des Boks.