Ce samedi, l'Afrique du Sud a battu les All Blacks en finale de la Coupe du monde pour s'offrir un quatrième sacre dans son histoire. Après la rencontre, les Springboks ont forcément célébré leur titre, avec notamment quelques pas de danse du pilier Trevor Nyakane. Voici toutes ces belles images en vidéo.

C'est au bout d'une finale haletante que les Springboks ont pu lever les bras au ciel. Avec un point d'avance, les coéquipiers de Siya Kolisi ont dû cravacher pour garder leur avance au score, ce qu'ils ont réussi à faire.

C'est après une mêlée plus disputée que jamais que l'Afrique du Sud a pu sortir le cuir, qui a ensuite été enterré. Wayne Barnes sifflait alors le coup de sifflet final de cette rencontre, et permettait aux Boks d'exploser de joie. C'est dur pour les All Blacks, mais c'est la loi du sport. D'un côté, le staff vert qui s'enlaçait, et de l'autre, des Néo-Zélandais abattus sur la pelouse du Stade de France.

Nyakane fait le show

Remplaçant au coup d'envoi, Trevor Nyakane a fait le boulot lors de son entrée mais ce n'est pas vraiment pendant le match que le pilier du Racing 92 s'est fait remarquer.

Avec sa médaille d'or autour du cou, le droitier des Springboks s'est permis quelques pas de danse, plutôt réussis il faut le dire. Un bon moment !

De Klerk craque après la rencontre...

Encore une fois étincelant pendant 80 minutes, le demi de mêlée Faf de Klerk est l'un des grands bonshommes de ce quatrième sacre de l'histoire du rugby sud-africain.

Tout comme Nyakane, le numéro 9 des Springboks a fait le tour des réseaux sociaux. Après la finale, de Klerk a fondu en larmes. Des larmes de joie bien sûr.

... mais a bien fait la fête

Comme il y a quatre ans, de Klerk a ressorti son magnifique slip aux couleurs de son pays. Alors dans le vestiaire, le demi de mêlée a bien fait la fête, et avec du style s'il vous plaît !

Roger Federer en invité exceptionnel

Présent dans les tribunes du Stade de France, Roger Federer a vécu de près la victoire de l'Afrique du Sud face aux All Blacks.

Étant supporter des Springboks, le légendaire tennisman a pu rentrer dans le vestiaire des Boks, dans lequel la Coupe du monde se baladait. Les joueurs se sont même permis de prendre quelques photos avec le Suisse, il fallait bien immortaliser l'instant !

Avec cette victoire, Siya Kolisi et les siens réalisent le doublé, et on se dit que les festivités vont durer encore un long moment...