ViàMidol, l'émission 100% Coupe du monde de Midi Olympique et viàOccitanie, prend place durant l'ensemble de la compétition, jusqu'au 28 octobre. Ce samedi, débat sur la grande finale de la Coupe du monde entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud.

Après sept semaines de compétition, la Coupe du monde se termine ce samedi soir au Stade de France avec la grande finale entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud ! Un duel de géants entre les deux nations les plus titrées qui vont s'affronter pour une quatrième couronne mondiale. Dans votre émission viàMidol la quotidienne, on débat sur cette rencontre, on revient sur la victoire de l'Angleterre face à l'Argentine lors de la petite finale, et on se projette sur la suite !

Le programme de l'émission :

L'info du jour : L'Angleterre s'offre la médaille de bronze face à l'Argentine

Le débat du jour : Ce XV de la Rose est-il prêt pour l'avenir ?

Face à face : Les Boks peuvent-ils faire déjouer la Nouvelle-Zélande ?

Focus : Quel favori pour la finale ?