Alors qu'il devait rentrer en Angleterre pour préparer son départ aux Etats-Unis, Rob Harley va disputer trois matchs supplémentaires avec Colomiers.

C'est la très bonne pioche de Colomiers en ce début de saison, et le plaisir va durer trois semaines de plus. Rob Harley, recruté lors de la dernière intersaison dans le rôle de joker Coupe du monde (puisque Rodrigo Marta et Vincent Pinto disputaient le Mondial avec le Portugal) a convaincu à Michel-Bendichou. Il fut des huit journées disputées, sept fois en tant que titulaire, et son impact physique fut remarqué.

Pas de quoi le garder, même si les dirigeants columérins sont satisfaits de son apport. D'une part, ces derniers comptent sur les jeunes talents qui pointent le bout de leur nez en ce début de saison (Béchu, Parpagiola à ce poste). Et surtout, l'international écossais (33 ans, 23 sélections) a déjà signé un contrat de deux saisons à Old Glory DC, le club de Washington évoluant en Major League Rugby, pour être entraîneur-joueur. Toutefois, les blessures du capitaine Anthony Coletta, Jorick Dastugue ou encore Joe Tamani ont poussé Julien Sarraute et son staff à convenir, avec le deuxième ou troisième ligne, d'une prolongation de son contrat de trois semaines. Rob Harley va ainsi postuler pour les trois prochains matchs de Pro D2, face à Montauban, Vannes et Rouen, avant de rentrer à Londres pour préparer son départ aux Etats-Unis.