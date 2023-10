Invité de l'émission C à vous sur France 5, pour y parler de la Coupe du monde et la série Terrain favorable, Jonny Wilkinson a évoqué son expérience en France, qui a changé sa façon d'aborder les choses.

Plus de dix ans après la fin de sa carrière, il reste une légende de ce jeu. Jonny Wilkinson, emblématique demi d'ouverture de l'Angleterre, a un pedigree unique : champion du monde en 2003, il cumule 91 sélections et deux tournées avec les Lions britanniques et irlandais. C'est encore à ce jour le meilleur marqueur de l'histoire de l'Angleterre (1179 points) et de celle de la de la Coupe du monde (277). Quelques heures à peine avant le coup d'envoi de la petite finale mettant aux prises "son" Angleterre et l'Argentine, il était l'invité de l'émission C à vous sur France 5. "Je ne suis pas neutre, j'ai travaillé dans le staff pour accompagner les buteurs, souriait-il au moment de donner un pronostic. 23-19, sous la pluie, pour l'Afrique du Sud. Je ne sais pas, je ne suis pas super bon dans les pronostics."

Jonny Wilkinson a accompagné les buteurs de l'Angleterre, dont Owen Farrell, ces dernières années PA Images / Icon Sport

En plus d'expliquer sa posture au moment de buter - qu'il explique par "son schéma personnel, entre la passion et la peur" et constitue "une façon de contrôler la peur" - Jonny Wilkinson est interrogé sur son rapport avec la France. "J'adore la France et les Français. Et la langue aussi, exprimait-il dans une archive de Stade 2 datant de 2009, à son arrivée à Toulon. Quand nous avions avec Newcastle l'opportunité de visiter la France pour les matchs, ce sont les meilleurs moments de l'année pour moi."

Le stress était monté en moi, j'avais cumulé quatre années de blessures

Et à cette expérience, qui durera cinq saisons belles et fructueuses, il accorde une importance toute particulière. "La France et mon expérience en France m'ont beaucoup appris, c'est sûr. Ce que je retiens, c'est que je suis plus créatif, j'ai beaucoup plus confiance en moi. Et je suis plus motivé, plus à l'aise pour m'exprimer. C'est parce que j'ai joué avec des joueurs incroyablement ouverts, et prêts à tout donner. Surtout, ils n'étaient pas contrariés par les erreurs (que l'on pouvait faire). Pour moi, c'était une grande leçon parce que j'étais là pour... (il reprend) J'étais quelqu'un de motivé par la peur, et même limité par la peur. Le stress est monté en moi pendant des années et la France m'a sauvé la vie car j'avais cumulé 4 années de blessures. Et le fait d'avoir déménagé dans le sud de la France, d'avoir expérimenté une autre culture, une telle passion pour le sport, de vivre juste à côté de la mer, avec les plages autour et les gens qui parlaient notre langue... Pour un Anglais comme moi, j'étais en vacances ! C'est pour ça que je me suis mis à l'aise."

Les Toulonnais m'ont fait confiance quand je suis arrivé là. Après ça, j'ai commencé à penser différemment.

Encore aujourd'hui, il garde une place spéciale à la rade et sa région : "C'était un endroit très spécial pour moi et un peuple, un public encore plus spécial. J'étais cassé quand je suis arrivé. Mais le soutien que j'ai reçu à ce moment donné... Les Toulonnais m'ont fait confiance quand je suis arrivé là. Après ça, j'ai commencé à penser différemment."