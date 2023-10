Après la petite finale remportée par l'Angleterre, son sélectionneur Steve Borthwick a tenu à remercier la presse britannique lors de la dernière conférence de presse de la compétition.

Le XV de la Rose a terminé son Mondial sur une bonne note, avec une médaille de bronze à la faveur de cette victoire lors de la petite finale face à l'Argentine (23-26). Après le match avait donc lieu la dernière conférence de presse organisée par l'Angleterre dans la compétition, et Steve Borthwick a voulu adresser des remerciements à la presse britannique qui l'a suivi depuis la préparation jusqu'à ce podium. "J'aimerais enfin dire à tout le monde, et en particulier aux médias anglais présents dans la salle, merci pour tout le travail accompli. Je sais que ce tournoi a été marqué par les camps de préparation, les matchs tests jusqu'au mois d'août. C'est un temps considérable. Et pour vous-mêmes, c'est beaucoup de temps passé loin de chez vous, loin de vos familles, comme c'est le cas, et beaucoup de voyages."

Le sélectionneur justifie ce "message de fin" par l'unité qu'il a appréciée - et qu'il demande peut-être pour la suite : "Je tiens donc à vous en remercier. Je sais qu'il nous arrive de ne pas être entièrement d'accord sur certains points, mais je pense que ce sur quoi nous sommes absolument d'accord, c'est que nous voulons que le rugby anglais réussisse. Nous voulons que le rugby anglais prospère."

"Il traverse une période difficile. Nous voulons qu'il se développe. Je pense que nous sommes tout à fait d'accord sur cette aspiration. Je vous remercie, a-t-il insisté. Cela vient de moi-même, Owen et de tous les membres de l'équipe d'Angleterre de rugby. Pour tout votre travail, merci beaucoup. Je vous remercie."