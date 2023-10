La légende irlandaise Ronan O'Gara a pris le temps d'évoquer son pays, entre souvenirs joyeux et anecdotes savoureuses.

En quelques mots, comment présenteriez-vous l'Irlande ?

Par les gens. L’Irlande peut facilement se résumer à nos habitants. Les Irlandais sont toujours ouverts, ils chantent toujours, ils vivent le moment présent et il y a un merveilleux état d’esprit. Nous sommes un petit pays mais notre plus grande arme est notre fierté. Et cela se transmet avec notre sélection nationale. Le XV du Trèfle est une équipe avec beaucoup de cohésion, de fidélité et de confiance entre les joueurs. Ils ont gagné vingt-sept sur vingt-neuf matchs au plus haut niveau international, avant le Mondial, c’est énorme !

Lorsque vous étiez joueur, quelle ambiance en Irlande vous a le plus marqué ?

Avec le Munster, chaque match de Coupe d’Europe à Thomond Park était incroyable. En sélection, les matchs contre l’Angleterre m’ont beaucoup marqué à Croke Park. Cela m’a donné beaucoup de plaisir, au moment de notre hymne ils ont chanté avec une ferveur que je n’ai jamais entendue ailleurs dans ma vie.

Quelle est votre meilleure anecdote hors rugby en Irlande ?

En 1990, j’avais 13 ans, et j’avais les yeux rivés sur le match de la Coupe du monde de football entre la Roumanie et l’Irlande. La rencontre s’est terminée aux tirs au but et quand le gardien Patrick Bonner a arrêté le dernier tir roumain tout le pays est entré en ébullition. J’étais dans la rue et nous étions beaucoup à regarder cette rencontre dehors. Je me rappelle aussi qu’à cette époque, je jouais au football avec mes copains dans la rue, il n’y avait pas de terrain spécifique, la vie était simple !

Quelles sont les endroits ou les activités que vous aimez faire en Irlande et que vous ne retrouvez pas en France ?

C’est difficile parce qu’en France il y a tout (rires) ! La mer, le ski, les montagnes etc. En Irlande il n’y a pas tout cela mais il y a beaucoup d’endroits cachés même dans des grandes villes comme Galway, Cork… Je ne vais pas tout révéler, mais quand il y a du soleil c’est encore plus beau ! Même si ce n’est pas souvent le cas (rires).

Quels sont les clichés véritablement réels sur le pays et les Irlandais ?

Le style vestimentaire, mon Dieu, je ne peux pas m’empêcher de penser à Donnacha Ryan (rires). En Irlande, on est loin du style du sixième arrondissement de Paris, on est plus dans le style des années 1980. Je trouve ça hyper drôle ! Quand j’étais arrivé au Racing, je portais des Crocs et les joueurs m’ont dit “Ronan, c’est interdit ici !” et maintenant cela revient à la mode donc cela me fait rire ! Et comme je vous l’ai dit, nous sommes un pays très chaleureux, on aime chanter et danser.

En quoi les Irlandais sont-ils vraiment chaleureux ?

Tout le monde vous dit bonjour, c’est hyper important chez nous. Même si vous ne connaissez personne en Irlande on vous saluera. En France on ne dit pas bonjour, on baisse la tête sur le trottoir. C’est assez bizarre mais en Irlande on est accueillants, c’est dans notre culture !

Le rugby donne-t-il une ambiance encore plus spéciale dans le pays ?

Non, cela a toujours été le cas. Il ne faut pas oublier qu’il n’y a que quatre équipes et une sélection nationale, à l’inverse du Top 14 et de la Pro D2 en France notamment. Il y a une énorme appétence pour le rugby en Irlande, mais avant il n’y avait de l’engouement que pour l’équipe nationale.

L’Irlande vous manque-t-elle ?

Oui, ce sera toujours ma maison. Mais je suis dans l’esprit de vivre une expérience magnifique, j’ai vécu à Paris, en Nouvelle-Zélande puis maintenant à l’île de Ré, je suis un privilégié. La chose qui me manque le plus est sans aucun doute le petit-déjeuner irlandais. C’est juste trop bon ! Des œufs, du bacon, trois saucisses, des tomates, du “black and white pudding”, du pain brun et du pain blanc… Le petit-déjeuner irlandais me fait encore vibrer !