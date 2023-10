Bundee Aki s'est engagé avec la fédération irlandaise jusqu'en 2025. Arrivé en 2014 au Connacht, le centre du XV du Trèfle restera donc dans la province irlandaise une saison de plus.

Bundee Aki rempile. Le centre du XV du Trèfle (33 ans ; 52 sélections) a prolongé son contrat avec la fédération irlandaise jusqu'en 2025, informe la IRFU dans un communiqué de presse paru ce vendredi. Arrivé en 2014 au Connacht, le Néo-Zélandais de naissance s'est imposé comme l'un des tauliers du rugby irlandais, que ce soit en club ou en sélection. "Jouer en Irlande signifie tout pour moi et je suis ravi de signer une prolongation de contrat avec l'IRFU et le Connacht. Depuis que j'ai déménagé à Galway il y a neuf ans, l'Irlande est devenue mon second chez-moi et je suis incroyablement reconnaissant envers mes entraîneurs, mes coéquipiers et mes supporters d'avoir accueilli ma famille et moi ici".

We're delighted to announce Bundee Aki has signed a contract extension until the end of the 2024/25 season! \u270d\ufe0f#TeamOfUs — Irish Rugby (@IrishRugby) October 27, 2023

Nommé au titre de meilleur joueur du monde

Après une Coupe du monde 2023 stratosphérique, Bundee Aki a vu ses rêves de victoire finale s'écrouler face à son pays natal en quart de finale. Mais le centre irlandais a tout de même été récompensé de sa saison impériale en étant nommé au titre de meilleur joueur du monde, aux côtés d'Ardie Savea, Eben Etzebeth et Antoine Dupont. "Bundee a apporté une énorme contribution au Connacht. Il est l'un des meilleurs joueurs du rugby mondial et ses performances à la Coupe du Monde de Rugby en sont une preuve supplémentaire. Nous sommes donc évidemment ravis qu'il ait choisi de poursuivre son avenir avec le Connacht et l'Irlande" se réjouit Pete Wilkins, l'entraîneur du Connacht.