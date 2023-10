La finale de la Coupe du monde de rugby 2023 se tient ce samedi au Stade de France entre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. Un sommet mondial qui se résumé en chiffre tant cette confrontation est historique.

1921, la première tournée

Cela fait désormais plus de cent ans que Sud-Africains et Néo-Zélandais bataillent sur un terrain de rugby. Le premier affrontement entre les deux nations a eu lieu en 1921, lors d'une tournée des Boks chez les Kiwis. Trois matchs s'étaient joués. À Dunedin lors de la première rencontre, les Blacks l'avaient emporté (13-5), les Sud-Africains ont pris leur revanche à Auckland (5-9) alors que l'ultime match à Wellington s'est soldé par un match nul (0-0).

4 étoiles

Ce samedi, Springboks et All Blacks croiseront le fer pour obtenir une quatrième étoile sur leur maillot. Cette finale de Coupe du monde est un sommet pour beaucoup de raisons, mais surtout parce qu'il s'agit ici des deux nations ayant remportées le plus d'éditions du Mondial. Les Sud-Africains (1995, 2007 et 2019) ont soulevé le trophée Webb Ellis par trois fois, tout comme les Néo-Zélandais (1987, 2011 et 2015). L'équipe qui gagnera deviendra la plus titrée de l'histoire.

Finale d'enfer en Une de Midi Olympique !

2e confrontation en finale

En Coupe du monde, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud se sont affrontés à quatre reprises. En phase de poules en 2019, en quart de finale en 2003, en petite finale en 1999 et enfin en finale en 1995. La dernière confrontation citée, en Afrique du Sud, avait fait beaucoup parler et reste aujourd'hui la seule entre les deux nations en finale. Il aura donc fallu attendre 28 ans pour les revoir s'affronter sur la dernière marche de la compétition.

0 défaite en finale pour l'Afrique du Sud

Attention, messieurs les néo-zélandais : l'Afrique du Sud n'a pas l'habitude de laisser échapper ses finales ! D'ailleurs dans toute l'histoire, les Boks ont toujours gagné leur finale de Coupe du monde. Contre la Nouvelle-Zélande en 1995 et face à l'Angleterre en 2007 et 2019.

56-0

Le match avec l'écart le plus grand entre les deux équipes s'est joué le 16 septembre 2017. Dans cette époque noire du rugby sud-africain, les Springboks avaient à l'époque concédé un 56-0 historique face à des All Blacks injouables. L'ailier Nehe Milner-Skudder a notamment inscrit un doublé dont un essai marquant après une croisée géniale de Beauden Barrett. Une déroute qui fait date et qui reste encore aujourd'hui un match historique.

35-7

Nous évoquions plus haut la plus grosse défaite sud-africaine mais la plus large victoire des Boks face à leurs ennemis historiques est toute récente. D'ailleurs, c'est lors de leur dernier affrontement que les hommes de Nienaber ont corrigé les Blacks. En août dernier à Twickenham, lors d'un match de préparation à la Coupe du monde, les Sud-Africains et leur fameux banc en 7-1 ont écrasé les Néo-Zélandais. De quoi prendre un ascendant psychologique ou donner une envie de vengeance ?

62 victoires néo-zélandaises

Dans l'histoire des affrontements entre ces deux grandes nations, c'est la Nouvelle-Zélande qui compte le plus de victoires. En 105 confrontations, les Blacks l'ont emporté à 62 reprises contre 39 pour l'Afrique du Sud. Quatre rencontres se sont soldées par des matchs nuls dont le fameux 0-0 de 1921. Les Springboks peuvent se targuer d'être ceux qui possèdent le meilleur ration de victoires face à la Nouvelle-Zélande.