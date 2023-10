Ces quatre équipes sont arrivées au bout de cette Coupe du monde avec un titre et une médaille de bronze à décrocher. Pourtant, les dynamiques sont bien distinctes. Alors, qui va finir en beauté ?

On arrive à la dernière semaine de cette Coupe du monde tant attendue en France. La grande finale oppose Néo-Zélandais et Sud-Africains tandis que la troisième place sera disputée par l'Angleterre et l'Argentine. Alors, qui sortira vainqueur de ces deux confrontations ?

Angleterre - Argentine

C'était leur premier match dans ce Mondial, et ce sera leur dernier. L'Angleterre retrouve l'Argentine pour la petite finale, et c'est déjà en soi une belle réussite. Il faut dire que ce premier match de poule n'avait pas conquis les foules, avec de nombreux coups de pied et une intensité étonnamment basse.

Toutefois, les Pumas sont parvenus à remporter chacune de leurs "finales", comme ils le présentaient, notamment celle face au Japon à Nantes qui faisait office de véritable huitième de finale. Tout cela pour se qualifier et déjouer les pronostics en renversant la table contre des Gallois trop attentistes. A des années-lumière des Blacks lors de la demie, ils peuvent considérer leur Coupe du monde comme plutôt réussie.

Jamie George et les Anglais en préparation de cette petite finale, ce jeudi. PA Images / Icon Sport

De l'autre côté, on a vu des Anglais pas franchement dominateurs mais diablement efficaces sur chacune de leurs sorties. Mais leur prestation en demie face aux Boks mérite une mention spéciale. Héroïques, devant au score pendant plus d'une heure, ils obligèrent les tenants du titre à se faire violence et à revoir leurs plans en sortant leur charnière tôt dans le match. L'issue du match fut même jugée cruelle, tant la physionomie était anglaise. Alors ils ont beau effectuer des rotations dans le XV de départ, les hommes en blanc demeurent les favoris pour le bronze.

Notre pronostic : victoire de l'Angleterre

Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud

C'est à croire que leurs destins sont liés, d'une manière ou d'une autre. Les ennemis jurés de l'hémisphère sud se retrouvent pour ce sommet du rugby mondial. A la clé, un quatrième titre pour régner seul sur le toit du monde. Et pourtant, leurs dynamiques sont bien diverses quand on regarde de plus près leur parcours récent. Les Springboks n'ont jamais eu la tâche facile dans ce tournoi : que ce soit en poule, avec une défaite contre l'Irlande et un match maîtrisé mais pas survolé contre l'Ecosse, ou encore en phase finale, avec deux succès par un point arrachés dans le money time face à la France et l'Angleterre. Si la manière est de nature à galvaniser et à resserrer le groupe, elle ne rassure pas complètement sur la marge que possèdent Siya Kolisi et ses partenaires.

Le capitaine sud-africain Siya Kolisi mis sous pression par le pilier anglais Joe Marler PA Images / Icon Sport

Quant à la Nouvelle-Zélande, elle est au contraire montée en puissance petit à petit dans cette compétition. Après la déconvenue inaugurale, malgré une bonne prestation, les Blacks ont déroulé pour le reste de la phase de poule, infligeant presque 100 points à l'Italie. Et sur la route des quarts, ils continuèrent leur progression avec une copie remarquable face à l'Irlande, pourtant première nation mondiale avant le coup d'envoi du Mondial. La semaine dernière, les hommes d'Ian Foster n'ont pas fait de détail, étrillant des Pumas pas au niveau. Et donnaient raison par la même à leur sélectionneur tant décrié et à une façon de jouer plaisante, à rebours de ce qui se voit chez les autres meilleures nations. Pour toutes ces raisons, la confiance est (légèrement) davantage dans le camp maori.

Notre pronostic : victoire de la Nouvelle-Zélande