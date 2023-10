Réputé pour être un coach très pointilleux, Rassie Erasmus s'est pourtant trompé dans son approche tactique ce samedi soir. Il n'a pas hésité à tout changer à partir de la demi-heure de jeu.

Quatre ans après avoir été champion du monde, le tandem Jacques Nienaber et Rassie Erasmus va-t-il refaire le coup ? Leurs rôles dans le staff ont changé, le premier passant d'entraîneur de la défense à sélectionneur et le second de sélectionneur à directeur du rugby. Après avoir surpris les Bleus en quart de finale, notamment en titularisant Cobus Reinach et Manie Libbock à la charnière, le coaching des deux hommes a encore fait la différence dans la demi-finale face aux Anglais.

Dans la Troisème Mi-Temps, nos journalistes sont revenus sur un choix fort, mais gagnant, de la part du tandem, faire rentre Handré Pollard dès la 31e. "C'est là où Rassie Erasmus est intelligent. Il ne coache pas avec son ego. Il se rend compte que le plan de base de faire jouer Libbok pour mettre le feu et contrer les Anglais qui ont ce style de jeu là, qu'importe la météo, n'a pas marché. Il a fait un pari mais pas payant car ils sont derrières au score. Il s'adapte et ne se butte pas comme la France qui est restée dans son plan de jeu."