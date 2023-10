Ce jeudi soir, le CNOSF a décidé de suivre la décision prise par la Ligue nationale de rugby et de retirer six points au classement au FCG pour raisons financières. Le club a donc publié un communiqué pour s'exprimer sur le sujet et se "réserve le droit d’engager toutes les procédures utiles à faire valoir ses droits".

La victoire bonifiée face à Montauban ce jeudi soir a été un brin entachée par la décision du Comité national olympique et sportif français qui a fait le choix de suivre la décision de la LNR. Le FCG sera donc amputé de six points cette saison pour "raisons financières". En cette fin d'après-midi le club grenoblois a donc choisi de s'exprimer via un communiqué dans lequel il est écrit : "Le FC Grenoble Rugby se réserve le droit d’engager toutes les procédures utiles à faire valoir ses droits".

Ce sont les joueurs et le staff qui sont les plus impactés

Malgré tout, le club reste positif et se tourne vers l'avenir en revenant au sportif : "Même si cette décision est une nouvelle fois préjudiciable pour tous les amoureux et tous les membres du FCG, nous n’oublions pas que ce sont les joueurs et le staff qui sont les plus impactés. Ils ont montré une nouvelle fois leur ambition en gagnant hier soir contre Montauban avec le bonus offensif. Nous sommes certains qu’ils pourront compter sur le soutien indéfectible de leurs supporters et leurs partenaires tout au long de cette saison."

Pour l'heure, Grenoble se retrouve à la 13e place du classement avec 13 points. Après une semaine de "pause" dans le championnat, Steeve Blanc-Mappaz et ses coéquipiers se rendront à Béziers pour la 9e journée de Pro D2.