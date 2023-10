Voilà trois semaines que l'Entente Fleury-Salles-Coursan et le Foyer Laique du Haut-Vernet sont dans l'attente de sanctions après les violentes bagarres qui avaient eu lieu lors de la deuxième journée de Régionale 1. Pour l'EFSC comme pour le Foyer Laique, les sanctions sont lourdes.

Les violentes bagarres qui ont eu lieu à Coursan lors du match opposant l'EFSC et le Foyer Laique du Haut-Vernet ont été sanctionnés. Trois semaines après les faits, les deux clubs ont reçu leurs sanctions. La Commission de discipline de la Ligue Occitanie a donc décidé de sanctionner le club audois de 3 000 euros d'amende accompagné de six matchs qui devront se dérouler à huis clos. En ce qui concerne le Foyer Laique du Haut-Vernet c'est un sursis de trois matchs de suspension qui a été acté. À noter que si nouveaux débordements il y a pour les Perpignanais, le club risque une exclusion du challenge des clubs vertueux et une amende de 1 000 euros.

Les décisions sont lunaires et honteuses

Dans les colonnes de l'Indépendant, le président du club catalan s'offusque : "Nous allons pouvoir rejouer au rugby. Pour le reste, les décisions sont lunaires et honteuses. Nous allons bien évidemment faire appel… pour l’intérêt supérieur du rugby" avant de reprendre : "Ils nous accusent d’être responsables des désordres occasionnés ce jour-là et d’atteinte à l’intérêt supérieur du rugby ? Mais c’est une blague. Ils n’ont même pas retenu le caractère raciste… Je suis juste hors de moi. Quel message on envoie". Pour rappel, durant ces bagarres qui ont eu lieu après le coup de sifflet final, des insultes racistes auraient été prononcées. Quelques jours après les faits, SOS Racisme avait saisi la justice. Plusieurs personnes avaient été transportées à l'hôpital.

À noter que le match retour opposant l'EFSC et le Foyer Laique du Haut-Vernet se jouera sur terrain neutre.