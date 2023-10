Pro D2 - Le large succès du RC Vannes face au Biarritz olympique 42 à 7 permet aux Bretons de consolider leur place de leader du championnat en conservant leur invincibilité. Au contraire, les Basques retombent dans leurs travers et passent dans la seconde moitié du tableau avec cette 4e défaite en 8 journées.

Il n'y a pas eu vraiment de match ce soir entre le RC Vannes et le Biarritz olympique tant le leader de Pro D2 a fait preuve de solidité. Pourtant, avec deux succès de rang lors des deux dernières journées, les Basques semblaient avoir repris des couleurs et s'avançaient en terres bretonnes avec l'espoir de ramener quelque chose du côté des Pyrénées-Atlantiques. Il n'en aura finalement rien été à cause de la domination totale des Morbihannais sur cette rencontre maîtrisée de A à Z.

Tableau noir

La première période a débuté timidement. Chaque équipe tentait de rentrer dans son match sans trop se dévoiler afin de pouvoir mieux attaquer par la suite. Sauf qu'à ce jeu-là, les Basques ont oublié, ou tout du moins n'ont jamais pu passer la seconde. En effet, ils sont tombés sur des Bretons omniprésents dans les rucks mais également assez habiles ballon au pied. Forcément, cela a permis au RCV de s'approcher petit à petit de l'en-but, puis même d'y entrer par l'intermédiaire de Leafa qui, à la 10e puis à la 31e, s'est offert un doublé, portant son total d'essais cette saison à 4. Dans le style typique du talonneur, le Néo-Zélandais a conclu par deux fois la domination de son équipe. Mieux encore, Valleau creusait le trou juste avant la pause avec un troisième essai synonyme de bonus offensif (21 à 0 à la mi-temps).

La sérénité du leader

Sûrs de leur force, les Bretons n'ont jamais douté durant ces 80 minutes de jeu. La série d'essais des talonneurs se poursuivait d'ailleurs avec l'essai de l'entrant, Beziat, qui avec des appuis vifs et dignes d'un ailier, filait dans l'en-but biarrot (28 à 50e). Derrière, le BO parvenait enfin à réagir avec un superbe essai inscrit par Pages au terme d'une action collective de classe qui a fait voyager le ballon sur près de 50 mètres (28 à 7, 59e). Cette seule et unique lueur dans la soirée biarrote n'a pas duré bien longtemps car deux essais vannetais sont venus conclure ce succès net et sans bavure des hommes de Jean-Noël Spitzer. qui auront passé le plus clair de leur temps dans la moitié de camp biarrote ce soir.

Vannes, plus que jamais en tête du championnat

Ce 7e succès en 8 rencontres permet au RC Vannes de dominer largement la Pro D2 avec déjà 9 longueurs d'avance sur Provence rugby. Encore une fois, les Morbihannais ont fait preuve d'une solidité à toutes épreuves ce soir en surclassant Biarritz dans le secteur des rucks. Le jeu au pied, à la fois précis de Lafage (100 % de précision ce soir) et d'occupation, a empêché les adversaires de respirer. Cette pression constante aboutissant à la longue à des fautes à répétitions sanctionnées par des cartons jaunes (2 pour le BO ce soir).

Pour Biarritz, ce revers, large qui plus est, fait mal au moral après deux belles prestations couronnées de succès. Ce soir, les Basques redescendent à la 10e position du championnat.