ViàMidol, l'émission 100% Coupe du monde de Midi Olympique et viàOccitanie, prend place durant l'ensemble de la compétition, jusqu'au 28 octobre. Ce lundi, nous reviendrons évidemment sur l'élimination des Bleus en quarts contre l'Afrique du Sud, avec Jérôme Thion et Pierre Berbizier !

Pour cette émission, nous analyserons le quart de finale perdu par les Bleus hier soir contre l'Afrique du Sud (28-29). Deux invités accompagneront nos journalistes : Pierre Berbizier, ancien joueur et sélectionneur du XV de France et Jérôme Thion, deuxième ligne aux 54 sélections. Nous parlerons aussi d'arbitrage et de l'avenir de Fabien Galthié !

Le programme de l'émission :

L'info du jour : les Bleus quittent leur Mondial

Le débat du jour : les Bleus peuvent-ils nourrir des regrets ?

Face à face : L'arbitrage a-t-il était à la hauteur de l'enjeu ?

Focus : Fabien Galthié est-il toujours l'homme de la situation ?