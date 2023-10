\ud83d\udc9b\ud83d\udc99 ???????? Sébastien Bézy et Alex Newsome : 2 saisons de plus



Le demi-de-mêlée, Sébastien Bézy, et l’arrière, Alex Newsome, viennent de prolonger leur contrat avec l’ASM Clermont Auvergne de deux saisons supplémentaires#YellowArmy



\u27a1\ufe0fhttps://t.co/tH27gtyF1V pic.twitter.com/wqdaNhEpQj