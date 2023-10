Le Portugal a un nouveau sélectionneur. La Fédération portugaise a annoncé officiellement la fin de l'aventure avec Patrice Lagisquet pour nommer un autre Français à la tête de la sélection : Sébastien Bertrank

Un Français peut en cacher un autre. Patrice Lagisquet n'est plus le sélectionneur du Portugal. L'ancien entraîneur du XV de France et de Biarritz, grand constructeur du projet portugais depuis quatre ans, n'a pas prolongé son contrat avec la Fédération. Il est remplacé par un autre Français, Sébastien Bertrank.

"La Direction de la Fédération Portugaise de Rugby (FPR) remercie publiquement l'entraîneur national Patrice Lagisquet et les autres membres de l'équipe technique pour tout le travail réalisé au cours des quatre dernières années au sein de l'équipe nationale, renseigne un communiqué. Ce travail a abouti, avec un énorme succès, à la participation à la Coupe du monde de rugby qui se déroule en France, et à la démonstration d'un rugby positif qui mérite le respect et l'admiration de toutes les parties du monde et des instances internationales du rugby."

Un nouveau bâtisseur

Pour prendre la succession de Lagisquet, c'est donc Sébastien Bertrank qui a été choisi. Ancien joueur du CA Brive et de l'ASM Clermont Auvergne, l'homme est connu, en autres, pour œuvrer depuis de longues années "dans la construction et la modernisation du rugby français". Coordinateur de formation au CREPS de Montpellier; Bertrank formait depuis plusieurs années les futurs coachs du rugby tricolore. Il aura en charge de mener ce nouveau projet, d'encadrer les jeunes pépites portugaises qui ont explosé au plus haut niveau durant ce Mondial, et de faire oublier les cadres historiques des Lobos qui ont choisi de mettre un terme à leur carrière internationale. "La direction du FPR salue et souhaite au nouvel entraîneur national les plus grandes réussites sportives et professionnelles qui feront la réussite du rugby portugais", conclut le communiqué.