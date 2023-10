Dans un long entretien qu’il accorde ce vendredi à Midi Olympique, le président de la FFR Florian Grill revient sur la relation qu’il entretient avec Fabien Galthié. Il en profite pour lui rendre un hommage appuyé.

A deux jours du quart de finale explosif de Coupe du monde, dimanche au Stade de France (21h) entre la France et l’Afrique du Sud, Florian Grill se confie longuement dans les colonnes de Midi Olympique. Un long entretien du président de la Fédération française de rugby dans lequel il livre, entre autres, ses impressions sur l’actuel sélectionneur des Bleus et qui le sera encore jusqu’en 2027.

Si Grill n’avait pas choisi Fabien Galthié, par ailleurs très proche de son prédécesseur Bernard Laporte, le moins qu’on puisse dire est que l’actuel président de la FFR est visiblement séduit : "J’ai une profonde admiration pour le travail accompli avec cette équipe. J’ai appris à découvrir à Fabien depuis quelques semaines et je suis impressionné par son approche scientifique, sa maîtrise des datas dans tous les aspects, sa volonté de tout suivre et tout maîtriser. Humainement, il a réussi à créer un groupe qui fait bloc. C’est très fort et je crois qu’on n’a jamais vu ça pour un XV de France en Coupe du monde."

Grill développe alors la comparaison avec les Coupes du monde précédentes où, dans la majorité des cas, le parcours du XV de France avait été marqué par des heurts en interne, que ce soit entre joueurs ou entre le staff d’un côté, les joueurs de l’autre. Voire même au sein des staffs. "On a tous en tête des Coupes du monde où chacun tirait dans son sens et cette fois, il n’y a pas eu de mauvaise compétition en interne. J’y vois la patte d’un grand manager. Il doit gérer de très fortes individualités et il réussit la prouesse de créer un contexte où le groupe surpasse ces individualités. C’est très fort."

« Le choix de faire jouer Dupont appartient seulement à Fabien »

Toujours dans les colonnes de Midi Olympique, Grill revient également sur le retour aux affaires d’Antoine Dupont. Alors qu’il avait rappelé sa position ferme, "La priorité c'est la santé » (« La sécurité des pratiquants est la priorité numéro 1 et si Antoine Dupont devait ne pas jouer le quart de finale, et bien il ne le jouera pas… Il faut être très clair là-dessus."), il commente aujourd’hui le retour du capitaine des Bleus.

"Ce n’est pas que j’ai été entendu puisque, depuis le premier jour, tout le monde était d’accord pour dire que le dernier mot reviendrait au chirurgien qui l’opérerait. Il y a eu un emballement autour de sa blessure mais de notre côté, que ce soit Fabien (Galthié), Antoine ou moi-même, nous avons toujours répété la même chose : seul l’avis du chirurgien primerait pour une reprise sportive. Ensuite, le choix de le faire jouer appartient à Fabien et seulement Fabien. Je n’ai pas à m’exprimer là-dessus. »