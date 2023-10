Pro D2. En ouverture de la septième journée, les Basques confirment leur succès normand en s'imposant devant les Neversois (17-16). Ils auraient toutefois pu s'éviter une fin de match un brin stressante avec plus de réalisme dans le premier acte. En face, les Neversois peuvent se consoler avec le point de bonus défensif.

En ouverture de la septième journée de Pro D2 jeudi soir, le Biarritz Olympique accueillait Nevers à Aguilera. Et les Biarrots peuvent souffler à l’issue d'un match remporté 17-16. Certes, sur l’ensemble de la partie, ils méritent largement leur succès. Mais à force de manquer des occasions de scorer, cela aurait pu leur coûter très cher. Joueurs sur cette fin de partie, les Bourguignons ont d’ailleurs tenté une ultime relance depuis leurs 22 mètres, anesthésiée par un bon grattage de Tiaan Jacobs.

Occasions basques



À la vidéo, la première période va piquer pour les Basques. Ils ont laissé en chemin de nombreux points. Alors bien sûr, ils s’étaient montrés très réalistes en inscrivant un premier essai sur une interception de Kerman Aurrekoetxea après 5 minutes alors qu’ils n’avaient encore quasiment pas vu le ballon. Mais ensuite, les joueurs du BO ont eu plusieurs occasions nettes de marquer. Ils ont d’abord confondu vitesse et précipitation sur une série de « pick and go » où chacun pensait plus à ramasser le ballon qu’à protéger l’avancée du compère. Et fini par buter sur la défense nivernaise (16e). Avant ensuite de voir Zach Kibirige faire étalage de ses qualités de vitesse mais manquer d'un rien ses tentatives face à des retours désespérés adverses (25e puis 36e). Pire pour le BO, en fin de première période, les Basques concédaient une pénalité et les locaux filaient aux vestiaires avec un pécule finalement assez maigre de 7 unités (10-3).

L'USON, le réveil



En face, les Neversois n’ont pas encore trouvé la bonne carburation à l’extérieur cette saison. D’ailleurs, ils n’avaient jusqu’ici gratté qu’un petit point de bonus sur les trois sorties effectuées depuis le début de championnat. Et cette première période ne poussait pas forcément à l’optimisme. Seule satisfaction finalement pour les joueurs de Xavier Péméja : celle d’avoir tourné à seulement un essai transformé de retard des Biarrots. D’ailleurs, les Neversois réussissaient à grignoter leur retard. Des pénalités de Yohan Le Bourhis (49e et 51e) et voilà l’USON aux basques du BO… (10-9). Les Biarrots veulent alors passer en force mais se font refouler. D’abord pénalisés quand ils prennent la mêlée, puis contrés sur leur tentative de ballon porté après touche…

Le BO finit par l'emporter

Avec patience et finalement dans une offensive générée un peu dans le désordre, les locaux finissent par envoyer Tiaan Jacobs à l’essai (64e), se donnant un peu d’air. Comme les Neversois ne lâchent décidément pas si facilement que cela, ils combinent derrière mêlée. Pour aboutir à un essai de leur n°9 Hugo Bouyssou (17-16, 74e). Avec des Bourguignons revenus à une longueur des Basques, la fin de partie gagne en suspense. D’autant plus que les visiteurs ne veulent pas se contenter du bonus défensif et tentent de relancer depuis leurs 22 mètres. Jusqu’à tomber sur les grandes mains de Tiaan Jacobs et de perdre cette ultime munition. Le BO finit donc par s’imposer d’une unité. Un mois après la défaite concédée devant Mont-de-Marsan, lors du précédent match joué à domicile. Et côté USON, ce bonus mêlera à la fois la satisfaction de ne pas voyager à vide et la frustration d'avoir manqué la première période. Lors de la prochaine journée, Biarritz se déplacera à Vannes tandis que Nevers sera l'hôte d'Aurillac.