Les deux internationaux portugais ont déjà digéré les festivités de la fin du Mondial marquée par la victoire contre les Fidji ce dimanche à Toulouse. En effet, Vincent Pinto et Rodrigo Marta ont déjà repris ce lundi avec leur club de Colomiers.

La fête n'a pas duré bien longtemps. Malgré l'euphorie de ce dimanche après la victoire portugaise face aux Fidji, les deux internationaux portugais recrutés à l'intersaison étaient bien à Colomiers en ce début de semaine. Dès lundi pour récupérer les tenues, et même pour s'entraîner en ce qui concerne Vincent Pinto (1,87m, 93kg). "Étant donné que je n'ai joué que deux matchs et que contre les Fidji j'ai joué vingt minutes, je pouvais jouer rapidement en club, témoigne-t-il. Ça me fait du bien mentalement de démarrer une nouvelle aventure avec des nouveaux partenaires et un nouveau plan de jeu après avoir passé trois mois avec le groupe." Et son staff a hâte de pouvoir compter sur le Tarbais de 24 ans, car l'infirmerie est encore bien pleine. "J'espère être au moins dans le groupe vendredi pour Béziers, sourit-il. J'avais à cœur d'être avec les mecs pour attaquer directement. Ce serait bien pour moi. Et aussi, on part sur deux matchs hyper importants puisqu'il y a eu une semaine de repos avant et une autre après."

Vers un face-à-face avec Samuel Marques ?

Cependant, son coéquipier Rodrigo Marta (1,83m, 77kg) est ménagé. En effet, lui a joué les quatre rencontres du Mondial en intégralité (pour un essai, celui de la victoire contre les Fidji). Mais il était quand même là lundi et mardi pour récupérer ses affaires et assister à la séance collective de mardi matin. "C'était l'un des plus beaux moments de ma vie, raconte-t-il au sujet du Stadium deux jours plus tôt. On est tous sorti ensemble, en équipe." Si les festivités se sont prolongées jusqu'à lundi soir, puisque les joueurs évoluant au pays rentraient ce mardi, l'ancien Dacquois de 23 ans concède ne pas avoir tenu le rythme. Il se doute qu'il ne jouera pas mais il se projette déjà sur Béziers. "Je ferai le déplacement avec l'équipe pour m'intégrer", révèle-t-il dans un français parfait.

Et à Béziers aussi la transition sera rapide pour Samuel Marques. Le demi de mêlée, acteur majeur de l'exploit de ce dimanche, devrait en effet jouer le match contre Colomiers. Il s'est entraîné dès ce lundi avec son nouveau club de l'ASBH. "Ça va être sympa, s'amuse Vincent Pinto. J'ai joué avec lui à Pau et avec le Portugal mais jamais contre. Ce serait un beau duel !"