Bonjour et bienvenue sur Rugbyrama pour suivre en direct la rencontre opposant le Tonga et la Roumanie dans le cadre de la poule B de la Coupe du monde de rugby 2023.

Pour l'avant-dernier match de poule de cette Coupe du monde et le dernier match de la poule B les Tonga et la Roumanie s'affrontent. Un match pour du beurre puisque les deux équipes sont éliminées et finiront quatre et cinquième de leur poule. Alors le seul enjeu est de savoir dans quel ordre et qui sauvera l'honneur.

Les Tongas ont envoyé leurs meilleurs éléments avec Pita Ahki au centre ou encore Ben Tameifuna. Ovidiu Cojocariu sera le capitaine côté roumain.

Ce match se déroulera sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy à Lille et sera arbitré par Angus Gardner.