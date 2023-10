Invité de l'émission quotidienne viàMidol, l'ancienne gloire du XV de France Éric Champ a évidemment évoqué la troisième ligne des Bleus. Pour lui, Fabien Galthié a en sa possession la meilleure troisième ligne de la compétition.

Qui de mieux qu'Éric Champ pour juger la qualité de la troisième ligne du XV de France ? L'ancien Toulonnais, qui connaît mieux que personne les âpres batailles de haut niveau, était ce dimanche l'invité de l'émission viàMidol, diffusée sur viàOccitanie et Rugbyrama.fr. Quand il est venu l'heure d'évoquer le choc entre la France et l'Afrique du Sud, Champ a bien entendu comparé les deux troisième ligne et pour lui c'est assez clair : les Bleus possèdent la meilleure troisième ligne de la compétition.

Avec Anthony Jelonch, Gregory Alldritt et Charles Ollivon, la France a en effet des arguments pour performer dans les différents secteurs du jeu. Face à l'Afrique du Sud, qui compte dans ses rangs Pieter-Steph du Toit, Jasper Wiese ou encore Siya Kolisi, la mission s’annonce tout de même rude dimanche soir prochain.