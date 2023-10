Actuel joker Coupe du monde de Colomiers, Rob Harley ne va pas poursuivre l'aventure. En effet, l'international écossais a déjà signé un contrat de deux ans en tant qu'entraîneur-joueur à Washington.

On connaît la prochaine destination de Rob Harley. L'international écossais (33 ans, 23 sélections) est actuellement joker Coupe du monde de Colomiers, qui doit faire sans les Portugais Rodrigo Marta et Vincent Pinto. Il évolue donc avec le groupe depuis le mois de juillet, et a disputé six matchs avec la Colombe, au point de se faire signaler par une sacrée activité dans le combat.

Mais sa pige ne sera pas prolongée, puisque le deuxième ligne pouvant jouer troisième ligne aile a d'ores et déjà signé pour deux saisons à Old Glory DC, le club de Washington évoluant en Major League Rugby. Âgé de 33 ans, il va assurer la fonction de joueur-entraîneur pour vivre sa transition vers l'après. Au mois de novembre, il va donc quitter Colomiers rugby car son contrat de joker Coupe du monde prendra fin.