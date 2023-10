Dans l'émission "viàMidol, la quotidienne" de ce vendredi, nos journalistes Simon Valzer et Léo Faure se sont attardés sur la Coupe du monde décevante des Japonais, bien moins convaincants que lors de l'édition 2019. Les Nippons défieront tout de même l'Argentine ce dimanche pour une place en quarts."

Les Japonais nous avaient laissés en 2019 sur une Coupe du monde historique. Quatre victoires en autant de rencontres, dont deux particulièrement mémorable contre l'Irlande (19-12) et l'Écosse (28-21). Ils y a quatre ans, les Nippons s'appuyaient sur un jeu rapide, ambitieux et porté vers l'avant. Que reste-t-il de cette équipe ? Nos journalistes Simon Valzer et Léo Faure ont tenté de trouver des explications à ce bilan.

Mais grâce à deux victoires contre le Chili (42-12) et les Samoa (28-22), les Japonais peuvent encore se qualifier en quart de finale en cas de victoire contre l'Argentine ce dimanche.

Nos journalistes se sont aussi penchés sur l'autre match à gros enjeu du week-end : Irlande-Écosse. Là encore, une place en quarts de finale est en jeu. Le défi s'annonce immense pour les coéquipiers de Finn Russell, tant le XV de Trèfle impressionne depuis le début du Mondial.