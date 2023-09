Le 15 et 16 Septembre le complexe de Lautard à Castanet-Tolosan accueillait la manifestation des demi-finales du tournoi « 5000 cadets » organisé par l’Amicale du Tournoi des 6 Nations. Une fête sublime !

Le 15 et 16 Septembre le complexe de Lautard à Castanet-Tolosan accueillait la manifestation des demi-finales du tournoi « 5000 cadets » organisé par l’Amicale du Tournoi des 6 Nations. En plus du tournoi, la journée fut le théâtre de nombreuses animations tel que le village des commerçants ou de nombreux partenaires ont pu exposer et informer le public. L’ouverture de cette manifestation fut spectaculaire et a donné le « tempo » pour ces deux journées.

Le public a pu assister, avec admiration, à la remise des sifflets aux six arbitres de « l’Académie des arbitres » par une buse de Harris, spectacle mené par les fauconniers du Rocher des Ailes de Rocamadour.

Les hymnes de Nouvelles-Zélande, de la Namibie et la Marseillaise ont suivi pour ouvrir la compétition sportive. Les sélections corse, gersoise, girondine, et des Bouches du Rhône ont défendu leurs couleurs toute l’après-midi du vendredi 15, puis ce fut le grand départ en bus pour les 340 compétiteurs, accompagnants, amicalistes, invités en direction de l’île du Ramier, au cœur de Toulouse, où attendait le repas d’avant-match au Casino Barrière. Ensuite, l’heure fut venue d’assister au match Nouvelle-Zélande – Namibie.

Avec des images et déjà des souvenirs plein la tête, les 170 joueurs U16 regagnaient le lycée agricole d'Auzeville pour une nuit réparatrice.

Les "Barbarians" vainqueur du trophée des lycées agricoles

Le lendemain la compétition reprenait, en compétition de messieurs Florian Grill (président de la FFR) et Alain Doucet (président Ligue occitanie).

Finalement, la sélection du Gers remporte ces demi-finale et va poursuivre la compétition à Rueil-Malmaison le 27 et 28 octobre contre les vainqueurs du tournoi « 5000 cadets » qui auront lieu à Ancenis (près de Nantes) le 29 et 30 Septembre et à Meyzieu (Prés de Lyon) le 6 et 7 Octobre. Ils seront invités à assister au match de la troisième place de la Coupe du monde à Paris.

Mais la récompense suprême reviendra au vainqueur de la finale du Tournoi qui sera invité avec l’encadrement à assister au match pays de Galles-France à Cardiff au Tournoi des 6 Nations 2024.

Sur le pré, à Castanet, le match de gala des lycées agricoles entre les Barbarians et le Champion de France des lycées Agricoles met un terme à ces deux journées de compétitions.

Le trophée « GénérationTerre de XV » est remis aux Barbarians, vainqueur valeureux, face au lycée Montardon de Pau qui a défendu sans relâche son titre.

L’Amicale des 6 Nations avait souhaité une belle fête à Castanet-Tolosan ; elle fut finalement magnifique.