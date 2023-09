Avec une victoire étriquée face à Dax, Brive a retrouvé le goût de la victoire, sans forcément convaincre. De leur côté, les Montalbanais montent sur le podium tandis que Vannes ne ralentit pas la cadence et reste invaincu. Voici les enseignements de la soirée en Pro D2 !

Brive gagne, mais ne se rassure pas

Après la débâcle sur le terrain de Valence-Romans lors de la précédente journée, Brive souhaitait relever la tête en Corrèze face à Dax. Mais le promu dacquois ne l'entendait pas vraiment de cette oreille. À la pause, ce sont les Landais qui menaient au score (9-7). Accompagnés des sifflets de leur public pour retourner au vestiaire, les Brivistes savaient qu'ils n'avaient plus le choix, il fallait réagir. Le numéro huit Warren-Vosayaco a réussi a briser la défense rouge en début de second acte. Grâce à son doublé, le Fidjien est l'homme de cette rencontre. Un succès final 15-12 pour le CAB, qui ne se rassure pas malgré la victoire.

Nevers sur la sirène face à Béziers !

Jusqu'à la dernière seconde, les Biterrois pensaient tenir une victoire de prestige au Pré-Fleuri. Avec un essai de l'ailier Reau en début de second acte, les Héraultais avaient tout pour réussir le gros coup de cette sixième journée. Problème, ce mercredi soir, les Nerversois n'avaient qu'un objectif : intégrer le top 6. C'est chose faite, mais que ce fut dur ! Menés de onze points à cinq minutes du coup de sifflet final, les joueurs de Xavier Péméja ont inscrit deux essais en cinq minutes pour arracher la victoire. Le dernier a été marqué par Shaun Reynolds après la sirène. Victoire finale 25-22 pour l'USON, passée proche de la correctionnelle.

Vannes montre les muscles et reste invaincu

Six matchs : cinq victoires, un match nul. Le début de saison du RC Vannes est presque parfait. Et ce mercredi soir, les Bretons ont bien failli connaître leur premier accroc. Pendant plus d'une mi-temps, Valence-Romans a rayonné sur la pelouse de la Rabine pour mener de onze points à la 50ème minute. Et c'est à ce moment-là que les Vannetais ont appuyé sur l'accélérateur. Une dernière demi-heure à sens unique qui les a vus inscrire quatre essais, pour finalement échouer à une petite réalisation du point de bonus offensif. Avec ce succès 39-24, le RCV reste bien installé à la première place du classement.

Alex Arrate et les Vannetais ont souffert face au VRDR. Icon Sport

Le BO se rebiffe en écrasant Rouen, nouvelle lanterne rouge

Après deux défaites de suite, et une dernière face à Mont-de-Marsan à la maison, le Biarritz olympique se rendait à Rouen en bon dernier de cette Pro D2. En Normandie, le BO a rapidement voulu remettre les pendules à l'heure. Une première demi-heure de rêve pour les Basques, avec trois essais inscrits. Largement dominés, les Rouennais ont tenté de réagit en début de seconde mi-temps, mais les Biarrots étaient beaucoup trop forts ce mercredi soir. Avec une dernière réalisation signe Tyler Morgan, les coéquipiers de Joe Jonas ont clôturé leur festival. Intenables, ils quittent la zone rouge avec un résultat qui n'a pas besoin d'explication : 46-13. Le RNR a manqué son rendez-vous et passe lanterne rouge.

Montauban fait le bon coup à Angoulême

Reparti bredouille lors de ses deux premiers déplacements cette saison, Montauban a enfin réussi un bon coup à l’extérieur. Et c’est Soyaux-Angoulême qui en fait les frais. Dans une rencontre ponctuée de rebondissements et d’un carton rouge, l’USM était menée à 10 minutes du terme d’un petit point malgré un doublé de Josua Vici. Profitant d’erreurs angoumoisines, Thomas Fortunel a passé une pénalité et un drop en fin de rencontre pour mettre les Tarn-et-Garonnais devant. Avec ce succès 31-26, Montauban monte sur le podium alors que Soyaux-Angoulême est quatorzième, à égalité de points avec Aurillac, dans la zone rouge.

Grenoble recolle au top 6, Agen le quitte

Les Grenoblois étaient pressés ce mercredi soir. Dès la dixième minute de jeu, la défense d'Agen a cédé devant Steeve Blanc-Mappaz. Quelques minutes plus tard, c'est Régis Montagne qui y est allé de son essai. Le SUA aurait pu lâcher le morceau à la suite de ce début de rencontre manqué. Au contraire, les Lot-et-Garonnais ont réagi par l'intermédiaire de Thomas Vincent pour rester au contact des Isérois. Dans le second acte, les pieds de Sam Davies et Vincent ont fait gonfler le score mais c'est bien le FCG qui arrache finalement le match avec un score de 24-19. Les joueurs d'Aubin Hueber recollent aux six premières places.