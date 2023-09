Quelques jours après la rencontre contre le XV du Trèfle, les champions du Monde ont pointé les défaillances qui ont mené à ce revers. Ils ont promis de répondre par un match encore plus physique face aux équipiers de Tameifuna.

Comme pour la Nouvelle-Zélande, les défaites des Springboks sont vécues comme des déflagrations dans la nation arc-en-ciel. Les médias sud-africains, qui ne craignent sans doute pas tellement les Tonga, le dernier adversaire de cette phase de poule, ont encore envoyé des missives à l’encontre des protégés de Nienaber.

Analysée en profondeur durant ces dernières heures, la défaite a été justifiée en trois actes par le troisième ligne Kwagga Smith et l’entraîneur de la mêlée Daan Human.

Des choix stratégiques a u cœur du débat

En manque d’un buteur fiable, en attendant le retour d’Handré Pollard, programmé face aux Tonga, les Springboks ont malgré tout voulu continuer à faire preuve de pragmatisme face aux vainqueurs du Grand Chelem 2023. Avec quatre échecs face aux perches (une transformation et trois pénalités), la stratégie n’a pas été payante. Au grand regret des suiveurs des Boks qui s’interrogent concernant la faible utilisation des mauls portés notamment en seconde période avec seulement deux tentatives. "Nous sommes à l’aise avec ce choix, s’est justifié Daan Human. On doit continuer à donner une grande confiance à nos buteurs, surtout que l’un des essais de Faf (de Klerk) a fini sa course sur le montant. C’est un peu comme la touche, parfois ça passe, et d'autres matchs, le secteur ne fonctionne pas."

L’ex-élément du Stade toulousain a joué la carte défensive : "Vous savez, quand on prend la pénaltouche, en moyenne, 70% ne mène pas à un essai. Ce n’est pas un aveu de faiblesse, et nous l’avons tenté sur la dernière action pour gagner le match. Deon (Fourie, habituellement troisième ligne mais replacé au poste de talonneur NDLR) a réalisé un bon lancer, mais derrière on n’a pas été en capacité de bien enclencher le mouvement. Nous devons travailler et rectifier quelques points dans le but de devenir un peu plus dominateur à l’approche de la ligne."

En début de semaine, Erasmus était plus sévère sur le faible rendement de ses buteurs. "Notre problème est clairement que nous n'avons pas converti les pénalités tentées." S'il n'est pas "superman" dixit le directeur sportif, Handré Pollard est annoncé parmi les titulaires pour éteindre la polémique naissante.

Faf de Klerk fait partie des cadres springboks. Icon Sport

La zone de ruck n’est plus la chasse gardée des Springboks

Dominateurs en seconde période (60% de possession, 54% de gain de territoire), les partenaires de Kolbe n’ont pas été en mesure de faire plier la défense irlandaise. Pour Kwagga Smith, entré en jeu rapidement avec les sept autres avants présents sur le banc, l'équipe n’a pas été en mesure de faire sa loi dans le jeu au sol. "Dans cette zone, les Irlandais ont constamment su nous ralentir les ballons. On est souvent parvenus à le conserver, mais on a perdu, en moyenne, deux secondes de trop sur ces phases."

Une perte de temps qui n’a pas offert la possibilité de « conserver la vitesse » pour « trouver les décalages » permettant d’aller inscrire les essais. C’est le principal regret selon l’ex-joueur de rugby à 7 : "Le résultat est frustrant car nous avons eu beaucoup d’occasions pour les faire plier. Mais, on a mal exploité ces munitions. À la fin du match, à la vue de l’écart, ça nous coûte le match."

Les Boks veulent régler leur indiscipline

Pénalisé deux fois en mêlée fermée face à l’Irlande, le paquet d’avants veut également régler les fautes dans le jeu courant, et notamment dans cette zone de ruck.

Face à l’Irlande, l’Afrique du Sud a été pénalisée 11 fois. L’Irlande est restée en dessous du seuil autorisé dans les grands matchs avec neuf fautes. "C’est un élément essentiel de cette coupe du Monde, a poursuivi Smith. Tout le monde peut le voir. Malgré tout, nous sommes parvenus à éviter les cartons. Ils sont plus nombreux avec l’utilisation de la vidéo. À ce stade de la compétition, la discipline peut coûter cher. Face à l’Irlande, nous n’avons pas toujours maîtrisé notre concentration. "

Face aux Tonga, les Springboks doivent ainsi une revanche à leurs supporters. "Nous nous concentrons vraiment sur eux cette semaine, car la qualification n’est pas encore acquise, a martelé Human. Nous devons faire le travail, sans nous laisser distraire par d’autres aspects comme la différence de points. C’est en respectant le plan que nous allons être en mesure de valider un bonus offensif, et beaucoup de points."

Déterminé, Smith a fait une promesse avant de ce rendez-vous dominical, à Marseille. "On va vraiment mettre l’accent sur le combat et la phase de rucks. J’ai croisé beaucoup de Tongiens dans le championnat japonais, ce sont des gens qui jouent avec fierté. Ils vont nous proposer un défi physique. La clef sera de mieux gérer les phases au sol, avec cela, on se donnera les moyens d’être plus efficaces dans le camp adverse."