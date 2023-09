Après le revers face à l’Irlande (13-8), Jacques Nienaber a décidé de faire une large revue d’effectif pour le dernier match de la phase de poules de son équip. Appelé à la suite de la blessure à un genou de Malcolm Marx, Handré Pollard retrouve une place de titulaire à l’ouverture.

On s’y attendait, et c’est désormais confirmé : Handré Pollard revêtira, dimanche soir, le maillot vert et doré. Battue par le XV du Trèfle, en manquant onze points au pied, l’Afrique du Sud a décidé de relancer son ouvreur champion du Monde face au Tonga, à Marseille.

Face à la presse, Jacques Nienaber a justifié son choix. « Nous le sentons en capacité de rejouer à nouveau. Son club a bien travaillé, et le staff médical s’est assuré qu’il puisse résister à la charge de travail cette semaine. En revanche, s’il tient toute la rencontre, je serais surpris. Nous en avons tenu compte pour notre banc des remplaçants. » Dans un format plus traditionnel, le ‘Squad Bomb’ sera constitué de cinq avants pour trois trois-quarts.

Eben Etzebeth, Jasper Wiese et Siya Kolisi sont les seuls survivants de l’accroc irlandais. Dimanche, le futur Racingman fêtera son 50e capitanat à la tête des Springboks. Son sélectionneur a rendu hommage appuyé à celui qui représente « l'image de l'Afrique du Sud ». "C'est simplement notre leader. Je pense qu'il y a une chose que l'on oublie parfois, c'est que lorsque vous atteignez 50 matchs en tant que capitaine des Springboks, cela prouve à quel point vous avez été performant sur la durée. Il aurait pu oublier son capitanat si cela n’avait pas été le cas. Le rôle de capitaine repose sur la constance."

La ligne de trois-quarts, toute neuve, est celle qui a fait des merveilles face à la Roumanie (76-0). Le 17 septembre dernier, Cobus Reinach avait notamment inscrit un triplé.

L’affaire devrait être plus corsée face aux hommes du Pacifique, comme l’a rappelé Nienaber. "Ils entreront avec la conviction qu’ils n’ont rien à perdre après avoir cédé lors de leurs deux premiers matches du tournoi. Ils ne se retiendront pas au moment d’aller au combat. Ils ont eu de très bonnes phases face à l’Écosse et l’Irlande. On devra être constants pendant 80 minutes. Nous avons mis l’accent sur le fait de rebondir après l’Irlande, et de créer une nouvelle dynamique pour la suite de la compétition. Nous attendons une performance de haute qualité de la part des garçons." Le message est passé.

Le XV de départ : 15. Le Roux ; 14. Williams, 13. Moodie, 12. Esterhuizen, 11. Mapimpi ; 10. Pollard, 9. Reinach ; 7. Vermeulen, 8. Wiese, 6. Kolisi (cap.) ; 5. Orie, 4. Etzebeth ; 3. Koch, 2 Fourie, 1 Nche.

Remplaçants : 16. van Staden, 17. Kitshoff 18. Nyakane, 19. Mostert, 20. Smith, 21. Hendrikse, 22. Kriel, 23. Libbok.