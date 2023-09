Géorgie - Portugal : à quelle heure et sur quelle chaîne tv voir le match en direct ?

Ce samedi 23 septembre, la Géorgie affronte le Portugal au Stadium de Toulouse. Le coup d'envoi est prévu à 14 heures.

La Géorgie et le Portugal qui ont chacun perdu leur premier match, respectivement contre l'Asutralie et le pays de Galles, se retrouvent au Stadium de Toulouse. La Géorgie de Davit Niniashvili espère bien s'imposer et se repositionner dans cette poule C.

À quelle heure regarder Géorgie - Portugal ?

pour leurs deuxièmes matchs de la compétition, la Géorgie et le Portugal se retrouveront à 14 heures au Stadium de Toulouse.

Sur quelle chaîne tv suivre en direct Géorgie - Portugal ?

Pour savourer cette affiche de samedi après-midi, il faudra être sur M6. Diffuseur de la Coupe du monde au même titre que TF1 et France Télévisions, M6 diffusera cette rencontre du samedi 23 septembre.