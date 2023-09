Le match amical entre Rovigo et Petrarca Padova, préparatif au championnat italien d’élite, ne s’est pas terminé comme prévu. Un plaquage a provoqué une rixe si violente et propagée que les administrateurs ont disqualifié tous les joueurs présents sur le terrain et en dehors.

Les faits remontent à la surface mais ils datent de ce vendredi 15 septembre. Les deux formations Rovigo et Petrarca Padova se préparent à la reprise du championnat italien d’élite, qui se nomme désormais Serie A Élite. Mais le match amical ne finit pas exactement comme prévu, comme le rapportent nos confrères du Gazzettino di Rovigo : "À quatre minutes de la fin, Matteo Maria Panunzi (Petrarca) plaque Facundo Diederich Ferrario (Rovigo). Il le soulève et le tient en l’air par une jambe, au risque de le faire tomber sur la tête. C’était sans compter l’arrivée de ses coéquipiers dans le regroupement." Mais lorsqu’il se relève, le centre argentin Diederich Ferrari, qui compte parmi les capitaines de Rovigo, s’en prend à son adversaire à coups de poing. "Le trois-quarts sanguin se jette sur le demi de mêlée, alors à terre, ce qui déclenche la bagarre générale, poursuit le journal local. Tout le monde contre tout le monde. Et le public qui chante : "I campioni dell’Italia siamo noi !""

La préparation d'avant-saison chamboulée

Les deux joueurs à la base de cet incident sont immédiatement exclus par l’arbitre, qui ne s’attendait probablement pas à une telle animosité. Pourtant, il est important de rappeler que les deux clubs vénétiens cultivent une forte rivalité depuis de nombreuses saisons. Particulièrement la dernière, puisque c’était la finale du dernier championnat (remportée par Rovigo).

Rovigo avait battu Petrarca dans la finale du dernier championnat, le 28 mai dernier. FIR

La fédération italienne a réagi ce jeudi avec un communiqué annonçant la suspension de 62 joueurs : 30 de Rovigo et 32 de Petrarca. C’est un record international dans le sport. La sanction la plus dure est pour les deux joueurs impliqués directement : trois semaines. Ils ne pourront pas participer à la première journée. Pour ceux reconnus coupables "d’actes contraires à l’esprit du jeu", deux semaines de suspension. Pour le reste, ils seront disponibles à nouveau ce lundi. Mais le calendrier en est chamboulé malgré tout.

En effet, les prochaines rencontres ne pourront pas se tenir. Par exemple, le match de préparation entre Rovigo et Colorno, prévu ce vendredi, est annulé "à cause de l’indisponibilité de l’équipe", communique le club tenant du titre, et 14 "scudetti" au palmarès. Et sinon, le championnat reprend le 7 octobre prochain...