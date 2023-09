Découvrez le XV de la semaine du Midi Olympique pour cette deuxième semaine de la Coupe du monde ! Parmi les sélectionnés, le Fidjien Josua Tuisova, le demi de mêlée néo-zélandais Cam Roigard ou encore l'Irlandais Jonathan Sexton.

Comme chaque semaine, le Midi Olympique dévoile son XV de la semaine avec une équipe composée des meilleurs joueurs. On y retrouve des Fidjiens, vainqueurs de l'Australie, des Néo-zélandais et des Sud-africains qui ont écrasé la Namibie et la Roumanie, ou encore l'arrière Portugais Sousa Guedes.