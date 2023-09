Après leur victoire dans la douleur face à l'Uruguay jeudi soir, certains joueurs du XV de France ont rendu visite à un établissement accueillant des personnes handicapées. Une rencontre qui a ravi les résidents.

Après la petite victoire de leurs coéquipiers jeudi soir face à l'Uruguay, Damian Penaud, Matthieu Jalibert, Gaël Fickou, Charles Ollivion et Uni Atonio sont allés visiter un établissement qui accueille des personnes handicapées n'ayant pas la capacité de travailler. Une opération similaire avait déjà eu lieu la semaine dernière, où les joueurs n'ayant pas participé à la victoire face aux Blacks étaient allés à la rencontre des jeunes joueurs du club de rugby de Reuil-Malmaison.

Des résidents aux anges

Les Bleus se sont dans un premier temps prêtés à une session de questions/réponses, acceptant par exemple l'aide d'une personne proposant d'être leur "porte-bonheur". Avant de faire quelques photos et signer des autographes toujours dans une ambiance bonne enfant. Un moment " Trop mignon", comme le soulignait Gaël Fickou au moment de quitter des résidents tous aux anges.

Le soir même, Matthieu Jalibert, Cameron Woki ou encore Reda Wardi sont allés au Parc des Princes pour voir le match entre le PSG et Nice. Un week-end en détente pour le XV de France qui on l'espère a digéré la mauvaise performance de l'Uruguay et déjà basculé sur le match de jeudi face à la Namibie.