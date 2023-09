Jeudi soir, à Marseille et face à la Namibie, Gaël Fickou devrait retrouver sa place au milieu du terrain tricolore. Aux côtés d’un certain Jonathan Danty, semble-t-il…

À quel point est-il important de se relancer, après le match en demi-teinte face à l’Uruguay ?

C’était en effet une copie moyenne. On aurait pu faire mieux mais on a gagné cette rencontre et c’est le plus important. Maintenant, on a évacué ce match et on se prépare donc à affronter la Namibie. À Marseille, il faudra faire le meilleur match possible.

Vous n’avez pas joué depuis le match d’ouverture. Avez-vous désormais besoin de retrouver du rythme ?

Tous les ans, on a l’habitude d’enchaîner les matchs en championnat, en coupe d’Europe ou dans le Tournoi des 6 nations. Ça ne nous dérange pas. On a tous hâte de jouer.

Comment jugez-vous Jonathan Danty, qui devrait jeudi soir revenir au centre du terrain, à vos côtés ?

Il est en forme, il a envie de jouer. Je pense qu’il est enfin prêt pour entrer dans la compétition.

Le début de la compétition a-t-il été pour vous frustrant, d’un point de vue offensif ?

Il y a plein d’améliorations possibles. Les équipes adverses nous ont beaucoup analysés ces dernières années ; ça joue, aussi. C’est à nous de nous adapter mais je ne suis pas inquiet. Petit à petit, on va monter en puissance.

Après avoir joué à Lille face à l’Uruguay, vous rejoindrez Aix-en-Provence demain pour y passer quinze jours. Est-il aussi important de se rendre en province ?

Évidemment. On va essayer de profiter au maximum. Fabien (Galthié) nous répète d’ailleurs tout le temps qu’il faut profiter de tout ce que l’on vit. On profitera donc au maximum de toutes ces villes magnifiques, de tous ces endroits merveilleux.

La défense tricolore a encaissé quelques essais ces dernières semaines. Est-ce inquiétant ?

Il y a récemment eu des erreurs défensives mais je pense qu’on est dans les standards par rapport aux autres équipes : deux essais encaissés contre la Nouvelle-Zélande, ce n’est pas catastrophique. . L’Uruguay ? Ils tapent peu au pied, jouent beaucoup… Je ne suis pas sûr que notre défense soit un point faible, au contraire.

Regardez-vous les autres matchs de la compétition ?

Oui, bien sûr. On regarde beaucoup l’Irlande, l’Afrique du Sud, l’Ecosse... On suit leurs parcours. On les observe pour anticiper potentiellement ce futur quart-de-finale.