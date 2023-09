Les Samoans ont parfaitement lancé leur Coupe du monde en disposant du Chili à Bordeaux (43-10). Au match au cours duquel le capitaine des Manu Samoa, Michael Alaalatoa, s'est montré dominateur en mêlée fermée.

Comment expliquez-vous les difficultés que vous avez connues en début de match ?

Tout d'abord, les Chiliens ont mis beaucoup d'énergie en début de match. Nous nous attendions à ce type de match. L'équipe voulait relever ce défi physique qui allait nous être proposé, mais nous avons tardé à répondre à ces efforts. Nous nous préparons toujours pour aborder ces matchs-là mais il est toujours difficile d'entrer dans une compétition et de trouver son rythme.

En quoi est-ce difficile d'entrer dans un Mondial une semaine après vos adversaires ?

Cela fait maintenant longtemps que nous attendions ce premier match pour nous. Nous en avons beaucoup parlé durant la préparation mais la réalité reste ce qui se passe sur le terrain. Il est toujours difficile de se préparer mentalement pour ce genre de défi, mais nous sommes fiers de l'avoir emporté.

Votre groupe semble prêt au moment d'aborder ce Mondial. Le ressentez-vous ainsi ?

Vous savez, depuis 2016, nous avons dû jouer une vingtaine de tests matchs. Plus l'équipe passe de temps ensemble, plus elle s'améliore, c'est aussi simple. Il y a une bonne alchimie dans le groupe avant ce Mondial. On espère que c'est ce qui va se passer durant cette compétition aussi et que nous allons progresser au cours du Mondial.

Vous avez été dominateurs en mêlée fermée. Est-ce un secteur sur lequel vous aviez décidé de mettre particulièrement la pression aux Chiliens ?

C'est un secteur que nous travaillons beaucoup à l'entraînement. Après avoir vu leur match contre le Japon, nous avions vu qu'il y avait des stratégies à développer en mêlée fermée. Ça nous a plutôt souri, même si nous avons encore beaucoup de travail encore à faire dans ce domaine. Mais je suis ravi qu'on ait pu offrir de bons ballons à nos trois-quarts.