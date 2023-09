Après la lourde défaite sur la pelouse de Vannes, le manager montalbanais attendait de ses hommes une véritable réaction. Cette victoire (23-16) est donc une satisfaction pour Pierre-Philippe Lafond bien que le contenu ne soit pas parfait.

La touche a été l’un des points négatifs lors du déplacement à Vannes, cette fois c’est un 100% en touche…

C’est l’un des points positifs de ce soir. Quand on travaille, on arrive à avoir des résultats. Il faut que cela continue.

Quel sentiment avez-vous au coup de sifflet final ?

C’est une victoire. C’est important on ne se satisfait jamais assez d’avoir gagné. On a su faire ce qu’il fallait pour gagner ce match. Après il y a le contenu... Il va y avoir discussion. On va revoir le match à froid. C’est un sentiment particulier parce que sur la fin de match nous ne sommes pas loin d’aller chercher un bonus offensif. Mais finalement on est sous la pression avec des Rouennais qui ne sont qu’à sept points et les fautes ne pardonnent pas avec un Peter Lydon qui passe des pénalités de plus de 50 mètres. C’est vrai que c’est un sentiment bizarre car il y a eu des occasions de faire le break mais on reste aussi à portée de fusil.

Vous attendiez une réaction après le match face à Vannes, ce soir, est-ce la réaction espérée?

Une victoire est toujours une réaction. Je ne galvaude jamais une victoire. On peut toujours discuter le contenu mais nous ne sommes qu’à la 5e journée. Le groupe doit encore arriver à maturité. On fera un premier point après le match face à Biarritz. Ça sera la 11e journée et nous aurons cinq mois de vécu commun. Ce soir nous ne sommes pas satisfaits de tout ce que nous avons fait mais par contre nous avons gagné. La semaine dernière nous n’avions pas gagné et nous avions été ridicules…

Quel est le programme pour les jours à venir ?

On va faire des choses différentes. D’abord il y aura du repos car nous n’avons pas coupé depuis le 14 juillet. Nous allons avoir quelques jours pour se régénérer mentalement et en famille et ensuite on va reprendre. Nous allons délocaliser nos entraînements et préparer le match face à Soyaux-Angoulême. Sur ce prochain mois nous allons changer notre façon de s’entraîner.

Trois victoires à domicile, le bilan du premier bloc est positif…

Nous sommes cinquièmes ce soir mais c’est anecdotique. Nous restons focalisés sur nous. Pour l’instant nous continuons à avancer. Je le répète mais c’est le contenu qui m’importe plus que le résultat. Il y a eu une réaction c’est très bien. Tout n’est pas parfait donc on va continuer à avancer.