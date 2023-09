Après leur victoire face à la Nouvelle-Zélande, les Bleus se sont dirigés vers Lille pour affronter l'Uruguay ce jeudi soir. Cette semaine, le staff du XV de France en a donc profité pour rendre visite à l'équipe de football de Lille, le LOSC.

Après avoir pris le temps de profiter de cette victoire face aux All Blacks en ouverture de la Coupe du monde, les Bleus ont pris la direction de Lille assez tôt dans la semaine. Ce mardi le XV de France a donc fait le trajet en train de Rueil-Malmaison à Lille. Avec quelques parties de cartes pour passer le temps, les Français sont arrivés à bon port pour préparer ce match face à l'Uruguay.

Servat et Labit présents

Dans la semaine une partie du staff du XV de France a pris le temps d'aller rendre visite au LOSC, le club de football de Lille. Si Fabien Galthié n'était pas présent, William Servat et Laurent Labit étaient présents pour échanger avec Paulo Fonseca, l'entraîneur de Lille. Le club en a également profité pour souhaiter la bienvenue aux Bleus qui affronteront l'Uruguay au stade Pierre-Mauory. Le LOSC a même laissé un message à Antoine Dupont et ses coéquipiers sur Twitter : "Cette forteresse est imprenable depuis plus d'un an, on compte sur vous pour continuer la série demain". Le club lillois a également offert un maillot avec un "Allez les Bleus" dans le dos.