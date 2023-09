World Rugby a pris la décision d'observer un moment de "solidarité" en soutien au Maroc et à la Libye. Il aura lieu lors du match France - Uruguay ce jeudi avant les hymnes.

Ces derniers jours ont été marqués par de terribles catastrophes naturelles qui ont ravagé le Maroc et la Lybie. World Rugby a donc pris la décision d'observer un "moment de solidarité". Dans un communiqué, Word Rugby explique : "World Rugby et France 2023 confirment qu'un moment de solidarité sera observé avant les hymnes du match de la poule A entre la France et l'Uruguay à Lille ce soir (21h00 CET) pour se souvenir de ceux qui ont perdu la vie, perdu des êtres chers et de tous ceux qui ont été touchés par les inondations en Libye et le tremblement de terre au Maroc.".

Alors que le Maroc déplore à ce jour plus de 3000 morts, la Lybie n'a pas encore pu communiquer de bilan. Le rugby international à travers cette Coupe du monde apportera donc tout son soutien à ces deux pays. Pour l'heure aucun détail n'a été communiqué quant à ce "moment de solidarité". Une minute de silence sera sans doute mise en place pour ce moment particulier.