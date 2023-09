Pro D2 - Provence Rugby a dû attendre la fin de la seconde période pour prendre le large face à Soyaux Angoulême pour finalement s'imposer 21 à 18 dans le cadre de la 5e journée de Pro D2. Ce succès permet aux Provençaux de consolider leur place de dauphin derrière Vannes.

Faire le trou avec les poursuivants pour envisager le futur avec plus de sérénité. Bien que nous ne soyons qu'à la 5e journée du championnat du Pro D2, des dynamiques sont déjà en train de se créer et une tendance commence à se dégager. En cas de victoire, les Provençaux avaient donc l'occasion d'asseoir leur place sur le podium voire d'en prendre les commandes. Pour les Charentais, un succès aurait été synonyme de prise d'avance dans la mission maintien que se fixe le club dirigé par Fabrice Landreau et Alexandre Ruiz. 11e au coup d'envoi, les Angoumoisins avaient l'opportunité de creuser un bel écart de points avec les équipes de la zone rouge.

Coude à coude



Ce soir, le dauphin de Pro D2 est tombé sur un os. Même si les hommes de Mauricio Reggiardo étaient en tête à la moitié de cette partie (11 à 8), il fallait admettre que tout n'était pas parfait. Et pour cause, ce sont bien les Angoumoisins qui ont inscrit le premier essai par l'intermédiaire de Masibaka (16e). Les Provençaux ont bien su réagir avec un essai en coin de Drouet (24e) mais force était de constater que les visiteurs jouaient les trouble-fêtes à l'image de cet essai manqué de peu en fin de première période où le jeu avait tout de même réussi à prendre le pas sur l'enjeu.

Une seconde période fermée

La seconde période de ce duel a été d'une tout autre facture. Nombreux arrêts de jeu, fautes de main, indiscipline et manque de créativité ont tenu en haleine le public jusqu'à la 62e minute où, enfin, le tableau d'affichage a évolué avec cet essai de Tyrell en force. Cette action a quelque peu débloqué les esprits puisque le jeu a repris un cours plus normal. Mousties pensait même donner la victoire à son équipe à la 72e mais comme bien souvent ce soir, une petite maladresse a poussé l'arbitre à invalider cet essai. Derrière, les Charentais, motivés pour aller chercher un point de bonus défensif, ont poussé fort pour finalement obtenir un essai de pénalité mérité à la 78e minute.

Chacun y trouve son compte

Avec ce succès, les Provençaux confortent leur place de dauphin de Pro D2 (2e avec 18 points) tandis que le SA XV grappille un point bien mérité ce soir (12e, 9 points). Les visiteurs ont d'ailleurs démontré ce soir leur solidité en se montrant dangereux à plusieurs reprises. Comme Provence Rugby ce soir, un manque de réalisme les a empêchés de rêver plus grand mais cette prestation rassurera sûrement cette équipe angoumoisine pleine de bonne volonté.