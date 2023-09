Cette Coupe du monde est pour l'instant un succès pour l'équipe de France. Avec leur victoire face à la Nouvelle-Zélande, les Bleus sont parfaitement rentrés dans leur compétition. Une réussite qui se traduit aussi par le soutien populaire, les tribunes sont pleines et les maillots s'arrachent. Le fameux sésame bleu est aujourd'hui presque introuvable en boutique.

Quand le prix des maillots du XV de France, pour cette Coupe du monde 2023, avait été dévoilés les voix s'étaient élevées et les supporters avaient râlé. Pourtant aujourd'hui les tuniques bleues ont été prises d'assaut et trouver un maillot en boutique est devenu une vraie mission. Le coq sportif avait pourtant pris les devants, ils ont même déjà lancé des nouvelles commandes.

Le match d'ouverture comme accélérateur

Le coq sportif qui a pour l'instant produit 200.000 maillots prévoit d'en vendre 250.000 et beaucoup plus si la France va en finale ou remporte la compétition. Pour Patrick Ouyi, le directeur de la marque le Coq Sportif, qui s'est confié à RMC Sport, "c'est colossal, c'est le genre de chiffre qui commence à être très impressionnant, c'est multiplié par 4 ou 5 par rapport à une année normale de l'équipe de France de rugby."

Le match face à la Nouvelle-Zélande a agi comme une rampe de lancement, " Le XV de France a joué en blanc pour le premier match, et le lendemain, ce maillot était aussi très recherché", confie Patrick Ouyi. Si les maillots d'autres sports sont parfois devenus des accessoires de modes, le maillot de rugby reste souvent cantonné au stade. Mais pour le directeur de la marque au coq, "Le public qui le porte est beaucoup plus large, beaucoup plus jeune, beaucoup plus mixte, il y a un vrai engouement autour de la compétition. Et avec le match d’ouverture contre la Nouvelle Zélande, toutes les planètes se sont alignées pour faire que ce maillot soit un grand succès, et aille plus loin que les stades". Et si le maillot de rugby devenait un accessoire de mode prisé par toutes les stars et rejoignait Antoine Dupont à la Fashion-Week de Paris ?